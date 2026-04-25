"El Estado perdió control frente a grupos narcoterroristas": Asocapitales responde a Petro

En medio de la ola de violencia que ha sacudido al suroccidente del país en las últimas horas, especialmente en el departamento del Cauca, el director de Asocapitales le respondió al presidente Gustavo Petro, cuestionando la gestión del Gobierno frente al avance de las disidencias de las Farc.

El pronunciamiento se da luego del atentado ocurrido en Cajibío, que dejó al menos 13 personas muertas y más de 38 heridas, en un contexto de ataques atribuidos a estructuras lideradas por alias Iván Mordisco.

A través de su cuenta de X, el director de Asocapitales aseguró que la situación de orden público en regiones como el Cauca no es reciente ni aislada, y advirtió que estas estructuras armadas se han fortalecido durante los últimos años.

“Iván Mordisco no apareció hoy. El Cauca no empezó a sufrir hoy. Usted gobierna Colombia desde el 7 de agosto de 2022 y, durante estos casi cuatro años, estas estructuras no desaparecieron: se expandieron, atacaron más y aumentaron su capacidad de daño”, señaló Santamaría.



En su mensaje el director también recordó que desde 2023 se han registrado cientos de acciones criminales por parte de disidencias, incluyendo ataques a la fuerza pública, retenciones y hechos terroristas.

“En 2023 se reportaron más de 320 acciones criminales de disidencias de las FARC solo en el primer semestre. En 2024, su propio Gobierno tuvo que suspender el cese al fuego con el EMC en Cauca, Valle y Nariño, después de ataques contra población civil, autoridades locales y fuerza pública. En 2025, 29 miembros de la Fuerza Pública fueron retenidos/secuestrados en El Plateado, Cauca; ese mismo año, la Policía reportó 24 acciones terroristas en Cauca y Valle en una sola jornada, con civiles y policías asesinados. También en 2025, disidencias del EMC atacaron un helicóptero de la Policía en Amalfi y murieron 13 policías”, agregó.

Atentado con cilindro bomba en vía Panamericana Foto: AFP

Asimismo, criticó que el Gobierno aborde la situación desde una narrativa política, en lugar de ofrecer resultados concretos en materia de seguridad. En su mensaje, sostuvo que el problema central es la pérdida de control territorial, de inteligencia y de capacidad de disuasión del Estado frente a estos grupos armados.

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“Lo que no puede hacer el presidente es hablar como comentarista externo ni reducir esta tragedia a una explicación ideológica sobre la derecha”, dijo el director de Asocapitales.

Desde la Asociación hicieron un llamado a las autoridades y enfatizaron en la necesidad de que las víctimas en regiones como el Cauca requieren respuestas inmediatas en seguridad, justicia y presencia institucional, más allá de explicaciones ideológicas.