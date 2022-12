El Gobierno no puede ser aeromensajero de las propuestas del NO: Ordóñez

El exprocurador Alejandro Ordóñez se refirió al encuentro que sostendrá Humberto de la Calle con los negociadores de las Farc para dar a conocer las propuesta de renegociación del acuerdo de paz, presentadas por el Centro Democrático.



Expresó que ese es un mandato del pueblo colombiano y que no se trata de ser mensajero de propuestas.



"El Gobierno no es un aeromensajero porque recibió un mandato para renegociar. El Gobierno está obligado para renegociar el acuerdo con las Farc; si es necesario un acuerdo nacional, un acuerdo de todos los colombianos, en el que no se requiere una tercerización para aprobarlo", dijo Ordóñez.



También pidió al presidente Juan Manuel Santos que el como garante de la Constitución y Nobel de Paz, debe atender el resultado del plebiscito.



"Le queda muy mal al premio Nobel de Paz conejear a seis millones de colombianos con la decisión del plebiscito por la paz", señaló el promotor de la campaña del NO en el Plebiscito por la Paz.



La expresión la dijo al conocer sobre las posibilidades de que la Corte Constitucional tenga una vía jurídica para desconocer el resultado del Plebiscito.