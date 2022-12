El Gobierno no tiene voluntad de negociar: representante de estudiantes

Álex Flórez, representante de los estudiantes de Colombia ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), aseguró que el Gobierno colombiano no tiene voluntad de negociación en medio del paro que se adelanta en 32 universidades públicas. En respuesta, la ministra de Educación le respondió que al final los resultados se verán reflejados.

“Lo que hubo ayer fue simplemente un diálogo, ni siquiera se discutieron las solicitudes de los estudiantes y los profesores”, aseguró Álex Flórez.

“La ministra [María Victoria Angulo] no asistió, prefirió quedarse en un evento que tenía en una universidad en Cali”, agregó el representante estudiantil.

Según Flórez, la presencia del viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, no fue suficiente y a lo largo de cinco horas de discusión no se avanzó.

“Él [viceministro Pérez] decía que la metodología era muy importante, le dio vueltas y por más que le pedimos que se instalara la mesa de negociación, él no aceptó sino que dijo que había que ir mirando en el camino”, aseguró el líder estudiantil.

“Los que no quieren negociar, los que no solucionar las necesidades de la educación y no nos ofrecen ningún tipo de alternativa, son los miembros del Gobierno en cabeza del viceministro, porque la ministra ni siquiera le da importancia de asistir a este espacio”, afirmó Flórez.

El representante de los estudiantes ante el Cesu, aseguró que el paro no se detendrá.

“Si el Gobierno no atienden las solicitudes del estudiantado y los profesores, que tanto han sido maltratados, efectivamente el paro va a continuar. El 80% de las instituciones pública en el país están en anormalidad académica”, aseguró Flórez.

“No tenemos más opción que profundizar la movilización social”, aseguró.

