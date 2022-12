El infierno de los colombianos presos en el extranjero

Según datos de la Cancillería, cerca de 14 mil colombianos están presos en cárceles internacionales. Con China el tema es particularmente preocupante, pues no hay tratado de repatriación con ese país, que alberga a por lo menos 129 nacionales condenados o involucrados en algún proceso judicial.



Los casos en China son dramáticos para los connacionales involucrados en investigaciones, pues las condenas pueden ir desde los 18 años en prisión hasta la pena de muerte, pasando también por cadena perpetua, medida aplicada hasta ahora a 12 colombianos. (Lea también: No sabíamos si tenía problemas económicos: entrenador de Juliana López ).



Estas cifras toman relevancia a propósito del caso de Juliana López, una joven modelo paisa detenida en China por presuntamente transportar sustancias prohibidas en su equipaje.



Según sus amigos, la mujer viajó al país asiático para comprar mercancías que luego vendería en Medellín, reportó Teleantioquia. El último día que se comunicó con su familia habría sido el pasado miércoles 22 de julio. (Lea también: Modelo y deportista, detenida en China por transportar sustancias prohibidas ).



Se teme que la mujer pueda recibir cadena perpetua o pena de muerte, pero el consulado informó que no hay una condena en su contra. Amigos y familiares de la joven de 22 años recogerán fondos en un evento el próximo fin de semana para costear el viaje de su padre y un abogado a China.



A propósito de esta noticia, estos son otros sonados casos de colombianos detenidos en el extranjero por el delito de narcotráfico.



Juan Pablo Iragorri, el paracaidista condenado a cadena perpetua en Catar.



Juan Pablo Iragorri Medina, bogotano de 40 años, es miembro de una reconocida familia de Popayán y primo tercero del ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri; además, es paracaidista profesional y graduado con honores de Administración de Negocios en la Universidad de Buckingham, Inglaterra.



Gracias a su amplia experiencia como paracaidista fue empleado para organizar la exhibición de salto en paracaídas de las Fuerzas Armadas de Catar en 2008 y 2009. A partir de 2010 comenzó a trabajar como entrenador de los programas de búsqueda y rescate de la Fuerza de Seguridad Interna de ese país. (Lea también: ONU muestra preocupación por colombiano condenado en Catar ).



Sin embargo, en 2011 todo el panorama cambió, varios policías vestidos de civiles lo capturaron sin ningún tipo de orden judicial, lo sometieron a torturas durante tres meses, negaron su derecho a un abogado, a un traductor del árabe y lo obligaron a firmar una declaración en ese idioma donde, después se enteró, se le estaba inculpando de los delitos de narcotráfico y falsedad en documento.



En su momento, Magdalena Medina, la madre de Juan Pablo Iragorri, el paracaidista condenado a cadena perpetua en Qatar por presuntos delitos de narcotráfico, hizo fuertes cuestionamientos al papel de la canciller María Ángela Holguín y del cónsul de Colombia en Abu Dhabi, Rafael Arismendy, frente al caso de su hijo y dijo que la ministra trata a los colombianos como “basura”. (Lea también: Para usted “somos basura”: madre de paracaidista preso en Qatar a canciller ).



Eliana Rubashkyn, la transgenerista atrapada en Hong Kong.



Eliana Rubashkyn, una colombiana que ante el rechazo de su familia y de la sociedad por ser transgenerista, emprendió un viaje a Taiwán para iniciar su transformación, tuvo problemas al momento de renovar su visa, hecho que le obligó a trasladarse a Hong Kong para comenzar un papeleo con un inesperado desenlace.



Eliana explicó que cuando llegó a ese país, vieron su pasaporte y la mandaron a inmigración porque los documentos no coincidían con su físico. Cuando las autoridades del aeropuerto se dieron cuenta de que era transgenerista, de inmediato le dieron orden de deportación. (Lea también: Así terminó Eliana Rubashkyn atrapada en Hong Kong ).



Eliana sufrió tratos humillantes y fue llevada a una cárcel en donde no le permitieron ponerse en contacto con la embajada colombiana.



Para salir de esa situación, logró enviar una alerta desde su celular en el aeropuerto de Hong Kong. Su caso llegó a la ONU y en menos de un mes, le otorgaron la condición de refugiada. Desde entonces, está oficialmente protegida de cualquier agresión por parte del gobierno de ese país. (Lea también: Por el rechazo que sentía en Colombia, tuve que irme del país: Eliana Rubashkyn ).



15 colombianos han sido condenados a pena de muerte en el exterior





Vale la pena resaltar que en total 15 colombianos han sido condenados a pena de muerte fuera del país; 12 de ellos en China por tráfico de estupefacientes y 3 en Estados Unidos, por homicidio agravado y otros delitos, según datos de la Cancillería.



Además, Estados Unidos alberga a cerca de 111 connacionales condenados a cadena perpetua. 50 de ellos por narcotráfico, 50 por homicidio agravado, 5 por delitos sexuales, 3 por porte de armas y 3 más por otros delitos. (Lea también: Eliana Rubashkyn, el relato de una transgenerista rechazada por la sociedad ).



Finalmente, China tiene 11 condenados a cadena perpetua, Cuba 1 y Catar 3, incluido el paracaidista Juan Pablo Iragorri.