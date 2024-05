César Farías rompe el silencio sobre su salida del América de Cali: "Me faltó mano dura"

César Farías, el exdirector técnico del América de Cali, habló en Blog Deportivo sobre las circunstancias que rodearon su reciente partida del club. Tras su salida confirmada el pasado 30 de abril, en un comunicado donde el equipo expresó que la decisión fue mutua, Farías clarifica que su alejamiento no estuvo motivado por amenazas, como se especuló en redes sociales.

Durante su gestión en el América de Cali, Farías dirigió al equipo en 19 partidos, logrando un balance de seis victorias, seis derrotas y siete empates. El técnico venezolano aseguró que la pasión y la exigencia de la hinchada fueron factores que influyeron en su salida del equipo.

Contrario a los rumores, Farías aseguró que su salida no fue producto de amenazas. “El lunes estuvimos reunidos y no me manifestaron nada (...) No salieron las cosas como esperábamos y yo no me estoy excusando. A veces nos salen bien las cosas a los entrenadores. A veces no”, explicó.

Además, Farías señaló: “Es una hinchada exigente, una hinchada con energía y fuerza. Nos tocó una etapa de cambios en el club, una etapa bien difícil”.

Me faltó, digamos, un poquito más de mano dura, pero también no queriendo sobrepasar los lineamientos de la institución porque había cosas con las que yo no estaba de acuerdo contó

Con respecto a sus planes futuros, Farías se mostró optimista y abierto a nuevas oportunidades. “Estoy abierto a nuevas oportunidades y proyectos que me seduzcan”, comentó y aseguró que aunque no descarta la posibilidad de continuar en Colombia, está dispuesto a explorar otras opciones que puedan presentarse en su carrera.

“Siempre que he tenido una etapa como la que atravesé en América de Cali, en la llegada a mi próximo equipo siempre salgo campeón”, aseguró. Por ahora, el técnico disfruta de un merecido descanso junto a su familia, tiempo que está aprovechando para recargar energías y prepararse para los próximos desafíos en su carrera profesional.