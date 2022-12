El logo del Uribe Centro Democrático, ¿un debate ilegal o inmoral?

El movimiento presentó la imagen que usaría en el tarjetón para las elecciones presidenciales y allí aparece la imagen del expresidente con colores similares a la bandera de Colombia. (Más de esta noticia).

El Consejo Nacional Electoral había dicho que no se podía , la palabra la tiene la Procuraduría ¿Se debe tumbar la imagen presentada para garantizar la equidad de partidos?

“Lo que persiguen todos los partidos es cómo hago yo para sacar más votos con cualquier detalle en el tarjetón, al igual que los contrincantes. Estamos enfrascados en una polémica para lo cual no hay una normativa legal muy clara”, opinó Héctor Abad .

“No hay ninguna norma que prohíba de manera expresa el uso del nombre o la imagen. El concepto del Consejo Nacional Electoral no es obligatorio para el procurador”, agregó Rafael Guarín .

“La idea es buscar así sea a través de símbolos y logos el fortalecimiento de los partidos políticos. El uso de nombres y fotos no contribuye al fortalecimiento de ellos. Cuando usted tiene una imagen de una persona que no es la que está eligiendo está enviando un mensaje equivoco al elector. No seamos tan leguleyos de mirar la letra específica”, cuestionó Sandra Borda .