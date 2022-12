El maltrato a los niños es algo que como sociedad merece nuestra reacción: psiquiatra

“Yo siento que por épocas algunas situaciones las hemos dejado pasar por desapercibido y no nos hemos dado cuenta que hay una serie de señales que como sociedad deberíamos responder (…) sin embargo esta respuesta de una sociedad tan indignada y adolorida, también podemos pensar que no es del todo, que a lo mejor sí hay cosas que nos producen dolor y el maltrato de los niños son situaciones que obligan a tener una respuesta de la sociedad”, indicó el especialista.



Córdoba también aseguró en varias ocasiones las personas que cometen estos crímenes no saben que padecen trastornos mentales o algún tipo de síndrome, y que cuando son sometidos a algún tratamiento este no resulta efectivo.



“Un comportamiento que definimos como un trastorno de personalidad se caracterizan porque son formas de funcionamiento desde muy temprano y no tiene cambios con el tiempo, esto no quiere decir que estas personas sepan con precisión que es lo que están haciendo y eso quiere decir que son responsables de sus actos”, agregó el especialista.



Córdoba aclaró que por lo general “los tratamientos en este tipo de personas son ineficaces porque no tienen ninguna adherencia a ellos, sienten que no necesitan ayuda porque creen que el mundo es como ellos lo ven y tienen poco control de los impulsos, tienen poca culpa y poca capacidad de reparación, necesitan estímulos activos y permanentes como el consumo de drogas que al parecer era desmesurado”.