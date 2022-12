El miércoles se decidirá el futuro de Friogán

El miércoles 15 de noviembre vence el plazo para que los acreedores de Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogan), es decir, a quienes la empresa les debe dinero, lleguen a un acuerdo que acepte la reorganización de la compañía. De lo contrario, comenzará en firme la liquidación judicial de Friogan, lo que conlleva la entrega y adjudicación de bienes de la empresa a sus acreedores.





Al respecto, el liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades para Friogan, Luis Fernando Arboleda, señaló que desde el inicio del proceso de liquidación por parte de la SuperSociedades el pasado 16 de julio de 2016, Friogan tenía deudas por cerca de $90 mil millones de pesos, contando los intereses, y que actualmente se han logrado reducir en cerca del 50%, es decir a alrededor de $44 mil millones de pesos.





Arboleda explicó que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que mantiene una participación en la compañía del 18%, pudo capitalizar sus deudas que alcanzaban los $20 mil millones de pesos, conjuntamente con la adquisición de un inversionista (Friforifico Gle) que compró la deuda de Friogan con los bancos Colpatria, Bancolombia y BBVA por $18 mil millones de pesos, por lo que la compañía está en recuperación, puede pagar sus deudas y es viable.





“La actualidad da la posibilidad para que la compañía pueda pagar o comenzar a pagar deuda. Arrancó con $88 mil millones de pesos y se logró que el IDEA capitalizara la acreencia por casi $20 mil millones de pesos, adicionalmente se involucró a un inversionista que también compró acreencias con varios bancos por para lograr disminuir el endeudamiento en un 40 o 50%, es decir se han dado las condiciones económicas y coyunturales para que Friogan pueda salir adelante porque es una empresa viable”.





Arboleda manifestó que ha logrado que cerca de 230 acreedores de los casi 300, acepten el acuerdo de reorganización de Friogan, pero que el Fondo Nacional del Ganado (FNG), que mantiene la mayor participación en la compañía con el 43% y también está en proceso de liquidación por parte de Pablo Muñoz Gómez, no ha tomado una decisión que pueda darle salida a esta encrucijada.





“Lo que pasa es que dependemos del FNG, que es el 43% de este acuerdo, si vota positivamente, se salva Friogan”.





El liquidador añadió que un plan B, puede ser que el Banco de Occidente, al que Friogan también le debe recursos, vote afavor de la reorganización o pueda vender esa deuda a algún inversionista.



“Si hay un voto del Banco de Occidente o está dispuesto atender su acreencia al inversionista que esté interesado en comprarla”.



Al respecto, el presidente de la Federación de Ganaderos, José Feliz Lafourie,



“La empresa es viable y tiene un futuro promisorio, el Presidente Santos estuvo en el medio Oriente, allá están necesitando carne y sin embargo lo que quieren liquidar es la empresa, sería el colmo que no concurra el liquidador del FNG por cuenta de que el Banco de Occidente aún no ha querido ni vender la deuda ni facilitar el acuerdo, algo hay detrás de esa postura”.



“Se liquida la empresa, se destruye, se reparte hasta donde se puedan las planta y cada quien coge un pedazo”.



