"El presidente entrante no necesita que Petro lo reconozca": Alfonso Gómez Méndez

La discusión sobre la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo De La Espriella volvió a abrirse este domingo 12 de julio en Sala de Prensa Blu. La decisión de suspender el empalme y las declaraciones del mandatario saliente sobre los resultados electorales han generado preguntas sobre el proceso de cambio de gobierno.

Frente a ese escenario, el exfiscal general y exprocurador Alfonso Gómez Méndez aseguró que el empalme es importante para conocer el estado de la administración, pero dejó claro que no es un requisito para que el presidente electo asuma el cargo el próximo 7 de agosto.

"El presidente elegido no requiere que quien se va diga si lo reconoce", afirmó Gómez Méndez, al explicar que la legitimidad del mandatario entrante proviene de las autoridades electorales y no del gobierno saliente.

BLU Radio. Alfonso Gómez Méndez / Foto: @gomezmendez en Twitter

¿Qué pasa si no hay empalme entre gobiernos?

El exministro explicó que la ley obliga al gobierno saliente a entregar información sobre el estado del país, pero aclaró que la ausencia de reuniones de empalme no impide el cambio de mando.

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"El empalme puede darse o no puede darse; no es un requisito sine qua non ni para terminar el gobierno que se va ni para darle la bienvenida jurídica y política al gobierno que llega", señaló.

También recordó que en la historia del país han existido transiciones con diferencias entre mandatarios sin que eso afectara la posesión presidencial.

Respecto al anuncio del presidente Petro de no reconocer el triunfo electoral de De La Espriella, Gómez Méndez insistió en que esa postura no tiene efectos jurídicos. "El único reconocimiento que necesita un presidente entrante es el del Consejo Nacional Electoral", afirmó.

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¿Qué recomendó al gobierno de Abelardo De La Espriella?

Durante la entrevista, Gómez Méndez sostuvo que el próximo gobierno debe concentrarse en la gestión y no en la confrontación política. Consideró positivo que el presidente electo haya iniciado reuniones con alcaldes y gobernadores para conocer las necesidades de las regiones.

Además, planteó que una de las primeras decisiones debería ser evitar prácticas de negociación política con el Congreso. "Renunciar a comprarse el Congreso", dijo, al señalar que el Ejecutivo debe gobernar con base en sus competencias y fortalecer la relación institucional con los partidos.

Finalmente, señaló que el nuevo gabinete está integrado por personas con experiencia en las áreas para las que fueron designadas y recomendó que, una vez inicie el mandato, la prioridad sea "ordenar la casa" y atender los principales problemas del Estado.