El pueblo quiso que Oneida Pinto fuera candidata: secretario de Cambio Radical

Antonio Álvarez Lleras, secretario general de Cambio Radical, dijo que el pueblo quiso que se le diera el aval a Oneida Pinto para la Gobernación del de La Guajira, pese a ser considerada la heredera de Francisco ‘Kiko’ Gómez.



“En La Guajira, el pueblo quiso que fuera así. Se reunieron en una asamblea todos los concejales, más todos los directorios de los municipios y por unanimidad propusieron que la señora Oneida fuera su candidata a la Gobernación. Fue una decisión de la base del partido”, manifestó. (Lea también: Representante Char ratifica que hay aval de Cambio Radical para Oneida Pinto )



Frente a los cuestionamientos sobre la cercanía de Pinto al exgobernador de La Guajira mencionó que no se puede cuestionar a las 130 mil personas que votaron por él para ser elegido gobernador.



Además, manifestó que Pinto no tiene ningún tipo de problema jurídico: “Toda la crítica es porque es amiga de ‘Kiko’ Gómez. Esa señora estaba haciendo campaña simultánea para la alcaldía de Albania y el señor Gómez para la Gobernación”. (Lea también: Video: Esta sería la prueba de estrecha relación de 'Kiko' Gómez y Oneida Pinto )



Además, dijo que al polémico gobernador no le han podido comprobar nada y calificó los cuestionamientos en su contra como un “absurdos”.



“Ese fue otro caso perfectamente absurdo. Cuestionado porque le montaron todo eso que le han montado y no le han podido comprobar absolutamente nada”, indicó. (Lea también: Es un ultraje dar aval a persona cercana a mafioso ‘Kiko’ Gómez: Rodrigo Lara )



Cambio Radical dio aval este martes 19 de mayo a Oneida Pinto, conocida como la 'Princesa Negra', alguien señalada de ser heredera de 'Kiko' Gómez en La Guajira, con miras a las elecciones regionales de 2015.



Este mismo día, y ante lo dicho por Carlos Fernando Galán, la propia Oneida Pinto lo retó desde su cuenta de twitter a mostrar “pruebas de lo que afirma y si no las tiene, a que se retracte”.