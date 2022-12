El referendo no es viable por la cantidad de preguntas: Luis Fernando Velasco

El senador Luis Fernando Velasco, dijo en BLU que es imposible la realización de un referendo para avalar los acuerdos de La Habana.



“Hay una explicación técnica muy clara: implementar los acuerdos significaría modificar una serie de normas bastante largas. El referendo sería una pregunta punto por punto, norma por norma que se le hace a los ciudadanos para ver si los cambian”, dijo



El presidente del Senado indicó que se está hablando de construir y presentar un nuevo término.



“Lo que ayer se habló es que este acto legislativo va ser un instrumento para acoger los acuerdos más ágilmente”, agregó.



En ese sentido dijo que el referendo no es viable porque se necesitaría hacerlo con al menos 50 preguntas: “El solo hecho de tener que leerse las preguntas para votar sí o no es llevaría tal grado de tiempo que los ciudadanos pudieran votar y eso desestimaría la participación”.



“Los miembros de la Unidad Nacional creemos que deben ser refrendados, que no es lo mismo que referendo”, puntualizó.



El presidente Juan Manuel Santos aseguró este lunes que se descarta una Asamblea Nacional Constituyente y el referendo como mecanismo para implementar y darle piso jurídico a los acuerdos de paz a los que se llegue con las Farc.