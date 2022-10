El resto del año no habrá puentes festivos: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló en Mañanas BLU sobre el manejo de la pandemia del coronavirus en la capital del país, los buenos resultados de la 'donatón' de este domingo y anunció que durante el resto del año no habrá puentes festivos como una medida para evitar la propagación de la enfermedad.

"No solo el Primero de Mayo no hay puente, el resto del año no hay puente de paseo. En eso Bogotá tiene que ser muy responsable. Nosotros no podemos andar saliendo de paseo, ni en puente ni por fuera de puente, a ningún lugar de Cundinamarca ni de Colombia. Bogotá es la ciudad que tiene más alto contagio", indicó la mandataria.

"No habrá transporte intermunicipal después del 27 de abril. Vamos a mantener la misma restricción", anunció la mandataria.

De acuerdo con la alcaldesa López, levantar la cuarentena sería un error y pondría en peligro de colapso al sistema de salud. .

"La curva de Bogotá la hice pública, si levantan la cuarentena el 27 de abril, el 31 de mayo el sistema de salud está colapsado", sostuvo.

De manera terminante, Claudia López dijo que no permitirá la reapertura del aeropuerto El Dorado.

"Sobre mi cuerpo muerto vuelven a abrir ese aeropuerto el 27 de abril. De ninguna manera. Nada. Estamos como estamos por el aeropuerto. ¿Por qué Bogotá es la ciudad que tiene más alto contagio? Por el aeropuerto", declaró.

"No me van a repetir el mismo error, pero bajo ninguna circunstancia", agregó.

