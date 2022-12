El salario de los congresistas es exagerado: Claudia López

En diálogo con Blu Radio, la senadora de la Alianza Verde Claudia López criticó el aumento salarial otorgado a los congresistas y con el cual recibirán un salario cercano a los 28 millones de pesos.

Publicidad

“Me parece una vergüenza e inaceptable que los congresistas nos ganemos 40 veces el salario mínimo, el Gobierno no sube el salario de los congresistas por capricho, sino porque está obligado por una norma constitucional, entonces hay que cambiar esa norma”, dijo López.

Publicidad

Así mismo, señaló que le parece exagerada la remuneración de los congresistas y aseguró que aunque el nivel de responsabilidad que tiene un legislador es alto, no se justifica que en comparación con los ministros, sus salarios sean mucho mayores.

Publicidad

“Creo que sí es exagerado, no solo con el aprobado sino con el anterior que era de 24 millones también es exagerado, no se compadece con el nivel de responsabilidad, evidentemente el nivel de responsabilidad de un congresista es alto, pero el de un ministro no es menos”, añadió López.

La senadora indica que desde su colectividad se ha propuesto bajar la base salarial de 40 a 20 salarios mínimos y que el incremento que se realice sea correspondiente a la inflación registrada el año inmediatamente anterior.

Publicidad

“Nosotros propusimos desde la Alianza Verde bajar el salario y además ponerlo a subir el IPC, otro proyecto del Centro Democrático propuso congelarlo, pero no tiene chiste congelarlo en 28 millones, invito al Centro Democrático a unir fuerza y unir en un solo proyecto la disminución del salario, que por un lado baje de 40 a 20 salarios mínimos como base, y segundo, ponerlo a que solo suba el valor de la inflación”, dijo López.

Publicidad

Para concluir, la senadora fue enfática en señalar que este aumento “es infame en un país tan inequitativo y no tiene razón de ser”.