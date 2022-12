Él se quiso quedar un día más: familiar de colombiano desaparecido en Nepal

Luz Ángela Malagón, hermana de Luis Alberto, el único colombiano que se encuentra desaparecido tras el terremoto en Nepal, dijo en Mañanas BLU que aún no hay noticias de él. Lea también: Asciende a 3.726 el número de muertos tras terremoto en Nepal



“Apenas supimos del terremoto nos contactamos con la agencia de viajes y nos dijeron que el día del terremoto se encontraba en Katmandú en el hotel”, dijo.



Agregó que hasta ahora no ha recibido ningún tipo de noticias de parte de la Cancillería colombiana, pues, a pesar de que la contactaron, aún no sabe nada de su hermano. Lea también: Ubican a colombiana que había sido reportada desaparecida por terremoto en Nepal



Indicó que Alberto, de 57 años de edad, fue a Nepal en plan de turismo y viajó solo, a pesar de que inicialmente viajó con un tour organizado por una agencia de viajes.



“Los demás pasajeros sí regresaron y él quiso quedarse un día más”, dijo al afirmar que la última vez que puso sus fotos en Facebook fue el 23 de abril.