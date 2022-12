El sector educación es el que más presupuesto recibe: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se refirió al paro protagonizado por los educadores en el territorio nacional y manifestó que no hay razón alguna para que los niños no reciban clase.



“El Gobierno, naturalmente, ha mostrado que siempre tiene siempre buena voluntad con los maestros del país. Por ejemplo: se reconoció la prima de 15 días de trabajo por año que no la tenían los docentes del país y ahí la tienen. Eso es una decisión del año pasado, se les ha dado un incremento adicional a los educadores por encima de los demás trabajadores del Estado”. Lea también: Hay rumores que divisiones internas en Polo están afectando paro: MinEducación



Aclaró que el sector de la educación en el Gobierno es el que más presupuesto recibe por encima del sector Defensa y Seguridad. “De manera que ahí no han habido cambios en la metodología para incluir rubros dentro del sector educación”.



“Una parte muy importante de ese incremento en la educación es la remuneración de los docentes que este año ha aumentado en 1 billón de pesos gracias a la prima que reconoció el Gobierno. Eso no es de poca monta. El Gobierno del presidente Santos, en un hecho sin precedentes, les reconoció la prima a los maestros”.