Elección de magistrados de C. Constitucional no será a puerta cerrada: Gobierno

El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo en Mañanas BLU que la designación de magistrados de la Corte Constitucional no se volverá a hacer a puerta cerrada, en el marco de la cruzada que anunció el presidente Juan Manuel Santos para superar la crisis en la Justicia.



“La selección en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado en la iniciativa que se está reformulando se haría por un sistema de méritos, mediante concursos por proposición donde las personas interesadas se presentan para dar a conocer sus ideas. Con base en esos concursos, la propias cortes seleccionaría a través de un sistema de coptación indirecto”, dijo.



El cambio, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado, según dijo el funcionario, estaría en que la selección no se haría a través de “una camarilla” reunida en el Consejo Superior de la Judicatura “a través de unos esquemas que no son abiertos al público".



En el caso de la Corte Constitucional, Martínez reveló que en este momento se están discutiendo una iniciativa que sería la siguiente: “Hoy en día los magistrados de la Corte Constitucional se integran por tres ternas que realizan el Gobierno Nacional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Esas ternas se remiten al Congreso que es el encargado de elegir”.



“Se está planteando que sea como en el sistema americano donde el presidente o la corte misma designa directamente y el Senado aprobaría la decisión. El cambio consistiría en que la persona postulada no tiene que someterse a un trámite en el Congreso para obtener mayorías. Se emancipa la justicia de la política”, dijo.



Esto significaría, reiteró, que el presidente nombraría los tres magistrados que le corresponden, la Corte Suprema los tres que le corresponden, y el Consejo de Estado los 3 que le corresponden.



“El Senado legitimaría democráticamente ese nombramiento como ocurre en muchos países del mundo, como es el caso de los Estados Unidos”, dijo.



El ministro aseguró que el sistema actual “tiene inseminado” un problema crítico y es que expone demasiado a los postulados a las fuerzas de la mala política y “ahí se genera un cordón umbilical que no es conveniente para el sistema judicial ni para la transparencia de la elección de los magistrados”.



“Desafortunadamente eso no es conveniente y lo más conveniente es que lleguemos a un sistema de meritocracia donde los candidatos por un concurso se seleccionen y al final sea la corte la que elija mediante un sistema de cooptación”, explicó.



El presidente Santos propuso este martes una serie de reformas para "encontrar una salida institucional a las fallas" de las instituciones judiciales, en medio de la crisis generada por escándalos de corrupción en torno al presidente de una alta corte.



"Las presuntas irregularidades que se han conocido por estos días frente a trámites en la Corte Constitucional no pueden llegar al extremo de satanizar nuestras instituciones judiciales", dijo Santos en una alocución televisada desde el Palacio de Nariño.