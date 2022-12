Elecciones en el Pacífico se encuentran en riesgo por presencia de grupos armados: MOE

Alejandra Barrios, directora de la MOE, habló en El Radar de BLU Radio sobre la jornada electoral que vivirá Colombia este domingo 27 de octubre en las votaciones para

“El no votar por el candidato que uno desea es como casarse con el que le toca y no con el que uno quiere, ese es un pésimo negocio, en últimas, uno se casa cuatro años con unos mandatarios locales que tomarán las decisiones en procesos económicos, de cuál es la visión de ciudad que se quiere. Entonces así el candidato de nuestras preferencias no gane, debemos depositar ese voto consciente”, dijo.

¿Cuál es la importancia de estas elecciones?

“El proceso electoral más importante que hay en el país es el de las elecciones locales. En Colombia modificamos completamente la pirámide de toma de decisiones de poder político. Quienes queden elegidos serán la plataforma en la que se empieza a construir el poder político para quienes quedarán elegidos en el Congreso y luego a la Presidencia”, comentó.

Violencia durante las campañas electorales en las regiones del país

“Lamentablemente la expectativa de que estas elecciones fueran tranquilas no se cumplió porque nos encontramos con unos hechos de violencia que están identificados en algunos lugares del país como: la región del Catatumbo, el Urabá, el Caribe y el Pacífico, pero no significa que estamos ante las más violentas de los últimos años”, señaló.

“Arauca ha sido el departamento en donde es más difícil hacer campaña electoral para estas elecciones locales”, resaltó.

¿Cuál es la mayor amenaza para estas elecciones?

“Es la no aceptación de manera tranquila de los resultados electorales. Por esa razón, nosotros hemos señalado una serie de municipios, que, de manera particular, haya atención especial en La Guajira”, afirmó.

Escuche la entrevista completa con Alejandra Barrios en el audio adjunto.

