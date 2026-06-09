Altas cortes piden al Presidente Petro imparcialidad y respeto institucional ante elecciones

En medio de la Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, encabezada por la Procuraduría, los presidentes de las altas cortes hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro y a todas las autoridades para actuar con imparcialidad, respetar las decisiones judiciales y contribuir al fortalecimiento de la democracia y la convivencia institucional.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, manifestó que el jefe de Estado, al igual que todas las autoridades, debe ejercer sus funciones con responsabilidad para evitar escenarios de confrontación y desinformación. En ese sentido, afirmó que “todas las autoridades, especialmente el presidente de la República, deben actuar con responsabilidad e imparcialidad para fortalecer la convivencia y la democracia, evitando la confrontación y la desinformación, especialmente en contextos de polarización”.

El magistrado también expresó su expectativa de que la etapa final del proceso electoral se desarrolle en completa normalidad y con pleno respeto por la voluntad ciudadana. “Las instituciones y la ciudadanía esperan que esta parte que falta de la jornada electoral se pueda desarrollar, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones, con total tranquilidad; que se pueda votar y, por supuesto, que, si hay irregularidades, se denuncien y las autoridades puedan actuar con prontitud. Pero es fundamental el respeto de los resultados, porque eso es un respeto a la ciudadanía, es un respeto a las reglas democráticas y eso fortalece la convivencia democrática”, señaló.

Frente al clima de confrontación política, Lenis también hizo un llamado a moderar el lenguaje público y rechazar la violencia verbal. “Todas las instituciones y todos los ciudadanos estamos llamados a realizar opiniones con tranquilidad, con mesura, que no generen mayor confrontación y que no puedan derivar en actos de violencia. Hace unos pocos días, los obispos del país llamaron la atención sobre la importancia de rechazar la violencia verbal, de fortalecer la convivencia democrática y de hacer una comunicación responsable. Yo creo que ese llamado de los obispos es muy pertinente en este momento”, indicó.



Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Alberto Montaña, recordó que el Gobierno puede discrepar de las decisiones judiciales, pero está obligado a cumplirlas. “El presidente de la República y el Gobierno no tienen el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tienen el deber de acatarlas. Y, en esa medida, las decisiones judiciales no solamente debemos producirlas, sino tratar de explicarle a la comunidad de qué se trata, y creo que ahí puede haber un déficit también de democracia”, afirmó.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, también envió un mensaje sobre la importancia del respeto al orden constitucional. “La verdadera fuerza de un gobernante no se demuestra desafiando o debilitando los contrapesos institucionales, sino que se demuestra con la grandeza de acoger y actuar en el marco de la Constitución Política y de la ley”, sostuvo.

