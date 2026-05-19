Así como criticamos a De La Espriella, también lo hacemos con Cepeda: “Silencios que preocupan”

A menos de dos semanas de que se abran las urnas en el país, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Edna Bonilla, defendió la vigencia del centro político a través de su estrategia "Hay tiempo". La candidata aseguró que, frente a los discursos de odio de las campañas rivales, existe un porcentaje sustancial de ciudadanos indecisos que buscan propuestas serias frente a las crisis de seguridad y salud.

La contienda electoral se encuentra fuertemente polarizada entre los sectores radicales. Bonilla lamentó el tono de la campaña actual y lanzó cuestionamientos directos hacia ambos extremos del espectro político, señalando que la decencia debe guiar el debate democrático en Colombia.

A mí de verdad me dolió en el alma ver un candidato que ataca como ha atacado a las mujeres, a las periodistas, estas respuestas que ha dado a la prensa el candidato Abelardo De La Espriella Afirmó Bonilla.

De igual manera, la candidata criticó la postura del aspirante de izquierda: “Yo también he criticado el silencio del candidato de la izquierda. Yo he dicho, si Iván Cepeda es un demócrata, ¿por qué no usted, para fortalecer la democracia, usted tiene que debatir? Y hay silencios de Iván Cepeda que a mí me preocupan”. Según Bonilla, estos reparos se centran en la falta de asistencia a los debates y su postura ante la corrupción.

¿Cuáles son las propuestas de Sergio Fajardo en educación?

Con miras a captar el voto del 28 % al 33 % de los electores que se declaran indecisos según las últimas encuestas, Bonilla detalló el programa "Colombia la más educada". La iniciativa contempla cinco pilares fundamentales: educación inicial obligatoria con alimentación escolar completa, recuperación de la calidad educativa, fortalecimiento de la educación pública mediante un sistema mixto con el ICETEX y el SENA, dignificación de los maestros y una estricta gobernanza del sistema.

Finalmente, al ser consultada sobre un eventual escenario de segunda vuelta sin la presencia del centro, Bonilla descartó anticipar alianzas o promover el voto en blanco, aunque fijó líneas rojas contundentes: “Yo no podría estar con una persona que diga voy a ir a Asamblea Nacional Constituyente” o con un candidato que maltrate a las mujeres.