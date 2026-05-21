AtlasIntel puede seguir realizando y publicando encuestas, confirma el CNE

La controversia alrededor de la firma encuestadora AtlasIntel sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, confirmara que la compañía puede continuar realizando y publicando encuestas, ya que no existe una decisión oficial en firme que suspenda sus actividades. La aclaración fue hecha durante una entrevista concedida a Néstor Morales en Mañanas Blu, en medio de la polémica generada por la filtración de un audio grabado clandestinamente durante una sesión plenaria del CNE, en la que se evidencian tensiones políticas y jurídicas entre magistrados por el manejo del caso AtlasIntel.

El episodio se produjo luego de que la magistrada Fabiola Márquez, integrante del CNE y representante del Pacto Histórico, emitiera una decisión que pretendía restringir las actividades de la encuestadora, medida que posteriormente fue suspendida mientras se estudian recursos internos dentro de la corporación.Durante la conversación radial, Quiroz fue enfático en señalar que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral no ha tomado ninguna determinación definitiva contra AtlasIntel.

“Hoy la sala plena del Consejo Nacional Electoral no ha tomado ninguna decisión sobre ninguna encuestadora, ninguna decisión está en firme sobre ninguna encuestadora”, afirmó Cristian Quiroz.

AtlasIntel sí puede publicar encuestas

Ante las preguntas directas de los periodistas sobre si AtlasIntel podía continuar divulgando estudios de opinión a pocos días de las elecciones, el presidente del CNE reiteró que no existe prohibición alguna vigente.



No hay ninguna decisión sobre ninguna encuesta ahora que estén firmes que le prohíban sostuvo Quiroz.

La declaración fue interpretada por la mesa de Blu Radio como una confirmación de que la firma encuestadora conserva plena capacidad legal para operar y publicar resultados electorales en Colombia. La situación generó inquietud en sectores políticos y mediáticos debido a la relevancia que tienen las encuestas en la recta final de las campañas electorales y al impacto que pueden tener sobre la opinión pública y el comportamiento de los votantes.

La disputa interna en el CNE

Uno de los elementos más llamativos del caso fue la filtración de un audio de una acalorada discusión entre magistrados del Consejo Nacional Electoral. En la grabación, revelada por Blu Radio, se escuchan fuertes cruces verbales relacionados con la competencia para tomar decisiones sobre las investigaciones contra AtlasIntel.

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Según explicó Quiroz, el conflicto surgió por un error administrativo en el reparto de las denuncias e investigaciones relacionadas con la encuestadora. “Fue un error de la oficina de reparto que debió acumular en un solo despacho la solicitud”, explicó el presidente del CNE.

El funcionario detalló que varias solicitudes contra AtlasIntel terminaron distribuidas en diferentes despachos de magistrados, lo que provocó actuaciones paralelas y criterios distintos frente al mismo caso.

Los expedientes quedaron inicialmente en manos de los magistrados Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez, Artur Vaquero y Fabiola Márquez, situación que derivó en la creación de una comisión especial para unificar el análisis jurídico y evitar decisiones contradictorias.

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Necesitábamos que una sola comisión o un solo magistrado decidiera o llevara la ponencia para que la sala plena tomara la decisión explicó Quiroz.

Debate sobre la autonomía de los magistrados

Otro de los puntos de discusión gira en torno a si un solo magistrado tiene la potestad de ordenar medidas cautelares como la suspensión de una encuestadora.

Aunque Quiroz defendió la autonomía de cada despacho, también reconoció que históricamente este tipo de decisiones han sido tomadas por la Sala Plena del organismo electoral.

“Estas decisiones deben salir de la sala plena, por cuanto es el antecedente que hemos tenido y es lo más garantista para todos”, señaló.

La controversia reabrió el debate sobre la politización del Consejo Nacional Electoral, un organismo que históricamente ha sido cuestionado por la cercanía política de algunos de sus magistrados con partidos y movimientos. Durante la entrevista, los periodistas señalaron precisamente que el ambiente dentro del CNE evidenciaba fuertes tensiones políticas.

Las encuestas bajo la lupa

El caso AtlasIntel también pone sobre la mesa la creciente vigilancia que ejerce el Consejo Nacional Electoral sobre las firmas encuestadoras en Colombia. Quiroz aseguró que actualmente existen múltiples solicitudes de investigación no solo contra AtlasIntel, sino contra varias compañías dedicadas a estudios de opinión electoral.

Tenemos muchas solicitudes de investigación sobre esta y muchas encuestadoras”, afirmó. afirmó.

Sin embargo, aclaró que la denominada “comisión de encuestas” del CNE únicamente cumple funciones asesoras y no tiene capacidad para imponer sanciones o restricciones. La polémica ocurre en un momento particularmente sensible del calendario político, cuando las encuestas cobran mayor relevancia de cara a las elecciones y cualquier restricción sobre su publicación puede generar impactos políticos y mediáticos significativos.