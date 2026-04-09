Auditoría internacional de CAPEL avaló integridad de elecciones del 8 de marzo

Una auditoría externa especializada internacional concluyó que las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales realizadas el pasado 8 de marzo en Colombia se desarrollaron de manera íntegra en todas sus fases: preelectoral, electoral y poselectoral.

El informe fue elaborado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), que evaluó los componentes tecnológicos y operativos del proceso y determinó que cumplen con los criterios técnicos establecidos y con el marco contractual vigente.

Según el informe, durante la jornada electoral la infraestructura tecnológica operó sin incidentes críticos ni interrupciones en los servicios, con una disponibilidad del 100 %. Incluso, el sistema soportó picos de hasta 5,85 millones de solicitudes por minuto sin degradación del servicio.

La auditoría también reportó intentos de ataques informáticos que fueron neutralizados. Los mecanismos de protección bloquearon más de 30 millones de solicitudes maliciosas, mientras que el 88 % de las interacciones fueron atendidas correctamente, sin afectar la disponibilidad, la integridad ni el funcionamiento de los sistemas.



El informe fue presentado por representantes del CAPEL durante una reunión con organizaciones políticas en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la participación de delegados del Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Contraloría y misiones de observación electoral internacionales y nacionales, en el marco de la preparación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.