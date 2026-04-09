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Auditoría internacional de CAPEL avaló integridad de elecciones del 8 de marzo

Según el informe, durante la jornada electoral la infraestructura tecnológica operó sin incidentes críticos ni interrupciones en los servicios. Los mecanismos de protección de la Registraduría bloquearon más de 30 millones de solicitudes maliciosas.

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