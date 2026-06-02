Bus de la Selección Colombia quedó atrapado en protesta en apoyo a Iván Cepeda en Bogotá

Una movilización de respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda en Bogotá terminó generando una escena que rápidamente captó la atención en redes sociales: el bus oficial de la Selección Colombia quedó atrapado temporalmente en medio de una concentración de manifestantes que recorría varios sectores de la capital.

Los videos difundidos por asistentes a la jornada muestran al vehículo del equipo nacional avanzando lentamente entre cientos de personas que participaban en la marcha. La situación se presentó luego de que el vehículo saliera del estadio El Campín donde el equipo de Néstor Lorenzo había derrotado 3-1 a Costa Rica en el partido de despedida antes de partír hacia el Mundial.

Aunque el bus logró continuar su recorrido después de algunos minutos, las imágenes se viralizaron rápidamente debido a que involucraron a uno de los símbolos deportivos más representativos del país.

Así vandalizó la Primera Línea un bus de la Selección Colombia. Quieren intimidar y extorsionar a la gente para que no voten por Abelardo. Los promotores de este vandalismo son los dirigentes del Pacto Histórico. pic.twitter.com/vmJ5hLxrR3 — Andres L (@bacano_andres) June 2, 2026

Video muestra al bus de la Selección Colombia rodeado por manifestantes

Las grabaciones compartidas en plataformas digitales muestran cómo el vehículo oficial de la Selección Colombia quedó rodeado por los asistentes a la movilización. Varias personas aprovecharon el momento para registrar fotografías y videos mientras intentaba avanzar-



Según los registros que circulan, el bus tuvo que reducir considerablemente su velocidad mientras atravesaba uno de los corredores afectados por la concentración. No obstante, no se reportaron alteraciones del orden público ni incidentes relacionados con la seguridad de los ocupantes. La situación coincidió con desplazamientos logísticos del combinado nacional en la ciudad, lo que llevó al vehículo a encontrarse con la movilización en uno de los puntos de su recorrido.

Hasta el momento, no existe información que indique inconvenientes para los jugadores, integrantes del cuerpo técnico o personal que, probablemente, se movilizaba en el bus. Sin embargo, sí se ve cómo levantan los limpiabrisas delanteros y ponen publicidad de Cepeda y Aída Quilcué, su fórmula vicepresidencial.

Atención: Una marcha por Iván Cepeda retiene a esta hora el bus de la Selección Colombia a las afueras de El Campín. pic.twitter.com/XQQzk0u4xN — Oscar Ramírez VAHOS (@SoyVahos) June 2, 2026

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¿Cuál fue el recorrido de la marcha de apoyo a Iván Cepeda?

La movilización comenzó en el sector de Teusaquillo, en la intersección de la calle 37 con carrera 17. Desde allí, los participantes avanzaron por diferentes corredores de la ciudad, pasando por la carrera 25 y la calle 53 antes de dirigirse hacia la carrera Séptima. El recorrido generó cierres parciales y una importante congestión vehicular en varias zonas de Bogotá, especialmente durante las horas de mayor afluencia de personas.

Las autoridades de tránsito realizaron acompañamiento a la jornada para facilitar la movilidad en los sectores impactados por la concentración y minimizar los efectos sobre otros actores viales.

Sin pronunciamiento oficial sobre el incidente

Hasta ahora, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni los organizadores de la marcha han emitido declaraciones oficiales sobre el momento en que el bus de la Selección Colombia quedó en medio de la movilización. El episodio toma relevancia en medio de la polémica por las declaraciones de Iván Cepeda sobre la camiseta del combinado nacional. Ayer, un día después de la primera vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico pidió a la FCF que su contrincante, Abelardo De La Espriella, no use la camiseta de la Selección Colombia.