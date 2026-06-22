Camacol proyecta recuperación de la construcción con gobierno de De La Espriella

Tras varios años de tensiones y diferencias con el Gobierno Nacional saliente, la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, aseguró que espera una etapa de mayor diálogo y trabajo conjunto que permita recuperar la confianza de los inversionistas y reactivar una actividad clave para la economía del país.

El gremio felicitó al presidente electo Abelardo De La Espriella, y al vicepresidente José Manuel Restrepo, y destacó que el resultado de las urnas representa una oportunidad para que Colombia retome el crecimiento económico. Según Camacol, el país necesita generar más empleo, atraer inversión y crear condiciones que permitan ampliar las oportunidades para millones de familias.

En ciudades principales, la vivienda VIS nueva equivale a máximo 150 salarios mínimos Foto: Ministerio de Vivienda.

Uno de los principales retos será la recuperación del sector vivienda. La organización recordó que la construcción ha atravesado años complejos y confió en que una mayor articulación entre el Gobierno, las empresas y los diferentes actores de la cadena productiva permitirá recuperar el dinamismo de la actividad edificadora y su impacto en la economía nacional.

La cámara señaló que la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la construcción de consensos serán fundamentales durante los próximos años. Para el sector edificador, estas condiciones son necesarias para impulsar nuevos proyectos, fortalecer la actividad empresarial y estimular la generación de puestos de trabajo formales.



Camacol también reiteró su disposición de trabajar con el nuevo Gobierno en la construcción de una agenda enfocada en el crecimiento económico. El gremio manifestó que está listo para aportar de manera técnica y propositiva en iniciativas que fortalezcan la inversión y contribuyan al desarrollo de los hogares colombianos.

Finalmente, destacó la amplia participación ciudadana en las elecciones presidenciales y reconoció el trabajo de la Registraduría, las autoridades electorales, la Fuerza Pública y los ciudadanos que hicieron posible la jornada democrática. Además, hizo un llamado a respetar el proceso de escrutinio y los resultados oficiales que certifiquen las autoridades competentes dentro del marco constitucional y legal.