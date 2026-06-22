En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados electorales
Abelardo De La Espriella
Dólar en Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Prepararemos agenda legislativa conciliada con nuevo Gobierno: Centro Democrático

Prepararemos agenda legislativa conciliada con nuevo Gobierno: Centro Democrático

El partido, por medio de un comunicado, señaló que parte del ideario de esa colectividad se ve reflejado en algunas ideas de Abelardo De la Espriella.

Centro Democrático
Centro Democrático
X: @CeDemocratico
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

El Centro Democrático ya se prepara para buscar alianzas en el Congreso para el periodo 2026-2030. Este partido, por medio de un comunicado, anunció que designará a algunas personas para buscar estos acercamientos.

“A través de compromisarios y voceros del Senado y Cámara, buscaremos una coalición en el Congreso con otras fuerzas políticas. Prepararemos una agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno y otras bancadas cercanas, que contribuya a solucionar los problemas de los colombianos”, señala el Centro Democrático.

Desde el partido también aseguran que algunas de las ideas impulsadas por el Centro Democrático se ven reflejadas en las propuestas del presidente electo, Abelardo De la Espriella.

“Reconoce en las ideas presentadas por el doctor Abelardo de la Espriella, Presidente electo, gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia. Estamos convencidos que, con la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y confianza inversionista, la cohesión social como mecanismo para atender a los compatriotas más necesitados y un Estado pequeño, con bajos impuestos y transparente, vamos a reconstruir a Colombia”, agregan en el comunicado.

Puedes leer:

Elecciones / votación / voto / Registraduría
Elecciones Colombia 2026

Entre la tensión y el respaldo internacional: balance de escrutinios tras la segunda vuelta

Elecciones presidenciales 2026
Elecciones Colombia 2026

Así se blindan los votos: jueza escrutadora explica el riguroso proceso de revisión de resultados

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad