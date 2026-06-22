Prepararemos agenda legislativa conciliada con nuevo Gobierno: Centro Democrático

El Centro Democrático ya se prepara para buscar alianzas en el Congreso para el periodo 2026-2030. Este partido, por medio de un comunicado, anunció que designará a algunas personas para buscar estos acercamientos.

“A través de compromisarios y voceros del Senado y Cámara, buscaremos una coalición en el Congreso con otras fuerzas políticas. Prepararemos una agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno y otras bancadas cercanas, que contribuya a solucionar los problemas de los colombianos”, señala el Centro Democrático.

⚠️COMUNICADO DE PRENSA



El Centro Democrático informa a la opinión pública que:



Reconoce en las ideas presentadas por el doctor Abelardo de la Espriella, Presidente electo, gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia.



Estamos convencidos… pic.twitter.com/Q9J0E0FKor — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 22, 2026

Desde el partido también aseguran que algunas de las ideas impulsadas por el Centro Democrático se ven reflejadas en las propuestas del presidente electo, Abelardo De la Espriella.

“Reconoce en las ideas presentadas por el doctor Abelardo de la Espriella, Presidente electo, gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia. Estamos convencidos que, con la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y confianza inversionista, la cohesión social como mecanismo para atender a los compatriotas más necesitados y un Estado pequeño, con bajos impuestos y transparente, vamos a reconstruir a Colombia”, agregan en el comunicado.

