Entre la tensión y el respaldo internacional: balance de escrutinios tras la segunda vuelta

Tras una intensa jornada electoral de segunda vuelta, el proceso de escrutinio en Colombia se encuentra bajo la lupa tanto de defensores de derechos humanos como de organismos internacionales. Mientras que en los centros de cómputo regionales se reportan incidentes de hostilidad, los observadores internacionales destacan la solidez técnica del sistema electoral del país.

Hostilidad y barreras en los escrutinios de Medellín

El abogado Sergio Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, denunció un clima de alta tensión en las inmediaciones de Plaza Mayor, en Medellín, donde se adelantan las labores de las comisiones escrutadoras.

Según Arboleda, el ejercicio de veeduría ciudadana se vio empañado por agresiones de sectores políticos específicos. “Evidentemente el ambiente era hostil con los abogados y abogadas, sobre todo por parte del sector de Abelardo de la Espriella... el hecho de tener bates y lanzar amenazas ya es un asunto bastante agresivo y violento”, afirmó el jurista.



Abelardo De La Espriella AFP

Arboleda también señaló que hubo dificultades significativas para el ingreso de los abogados que pretendían vigilar el proceso, describiendo que “la restricción del ingreso fue algo complicado porque se estaba negando la posibilidad de que la ciudadanía y los abogados pudiéramos hacer un ejercicio de veeduría”.

Además, denunció presuntas irregularidades logísticas en sectores populares como la Comuna 13, donde el cierre del sistema Metrocable habría impedido el desplazamiento de votantes hacia las urnas.

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A pesar de estas denuncias externas, Arboleda reconoció que, una vez dentro de las comisiones, el trabajo de los jueces de la República fue transparente. “Los jueces y las juezas garantizaron la participación de abogados... el rol por parte de los jueces fue bastante garantista y creo que el balance es positivo”, puntualizó.

El sistema colombiano bajo la mirada internacional

En contraste con las tensiones locales, Jennie Lincoln, directora para América Latina del Centro Carter, ofreció una visión técnica y optimista sobre la infraestructura electoral de Colombia. Para la experta, el sistema nacional es un referente regional por su velocidad y precisión.

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“Los logros de la Registraduría son ejemplares. El sistema de Colombia es llamativo en toda la región”, señaló Lincoln, comparándolo favorablemente con procesos más lentos como el de Perú.

Lincoln enfatizó que su labor no es superficial, aclarando que su equipo está compuesto por expertos que han seguido el proceso desde mayo. “No somos turistas electorales, tomamos en serio este trabajo, analizamos y vamos a publicar un comunicado preliminar”.

Ante la postura del candidato Iván Cepeda de esperar los resultados finales de las comisiones escrutadoras antes de reconocer una tendencia definitiva, la directora del Centro Carter validó este comportamiento como un derecho democrático fundamental. “Eso es derecho de cualquier candidato, esperar que los procesos terminen... Colombia tiene el lujo de un preconteo que fue muy rápido, pero hay que confirmar con las comisiones escrutadoras cuál es el dato final”.

Escuche aquí la entrevista: