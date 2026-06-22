Alcalde Galán confirma cinco capturados por vandalismo tras elecciones en Bogotá

La jornada electoral vivida en Bogotá, que superó el 70% de participación ciudadana, se vio empañada en las horas de la noche por focos de violencia registrados en sectores específicos de la capital. El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, realizó un balance de la seguridad tras los comicios, destacando el éxito del proceso institucional, pero confirmando que hubo una coordinación organizada detrás de los desórdenes que afectaron la tranquilidad en las localidades de Usme y Kennedy.

Durante su intervención, el alcalde Galán enfatizó que el proceso de elección se desarrolló con normalidad. Según el mandatario, Bogotá vivió una fiesta democrática con una afluencia superior al promedio nacional, logrando que el material electoral estuviera custodiado en Corferias antes de las 7:30 p.m.

“Es primero una gran noticia que se pudo desarrollar así la jornada electoral. Yo creo que es importante destacar la labor de la Registraduría. Esto es confianza, confianza en la institucionalidad, de un sistema que funciona bien”, aseguró Galán.

Desmanes en Bogotás luego de las elecciones presidenciales

Pese al éxito del preconteo, al cierre de la jornada se identificaron 11 situaciones de aglomeración. Mientras que la mayoría se disolvieron sin mayores contratiempos, dos puntos críticos presentaron alteraciones al orden público: el sector de Marichuela en Usme y las inmediaciones del Portal Américas en Kennedy.



En estas zonas, grupos violentos procedieron a realizar quemas de llantas e intentos de vandalismo contra la infraestructura del sistema de transporte. Ante esto, la respuesta de la administración fue inmediata. “Nosotros vamos a respetar la protesta, obviamente pacífica, pero cuando sea necesario actuar pues vamos a hacerlo. Y así lo hicimos ayer, teníamos 31 secciones del ESMAD dispuestas en diferentes puntos de la ciudad para proteger y para actuar en caso de necesidad”, afirmó el alcalde.

Respecto a los actos vandálicos, el mandatario fue enfático: “En el sector de Marichuela, de Yomasa, en Usme, fue necesaria la intervención de la fuerza pública. Hubo una afectación a un comercio y hubo algún ataque a algún bus del sistema de transporte. También fueron capturadas 5 personas, 3 adultos y 2 menores de edad”.

¿Existe una mano negra tras los disturbios?

Al ser cuestionado sobre si existe un organizador único detrás de estos grupos, Galán confirmó que se han detectado canales de comunicación que sugieren una intención premeditada para transformar la protesta en disturbios.

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“Sí tengo información de que hay alguna coordinación entre ellos. Nosotros vamos a pedir que las investigaciones avancen para determinar quién está detrás de llamar a la violencia con un hecho como este”, sostuvo el alcalde. Sobre la participación de menores de edad en estos hechos, el mandatario no descartó la instrumentalización, señalando que es una posibilidad que las autoridades están analizando, junto con la posible vinculación de actores políticos o grupos ilegales en la orquestación de estas alteraciones.

Las autoridades mantienen la alerta y continuarán las investigaciones para individualizar a los responsables y evitar que Bogotá sea escenario de nuevos episodios de violencia urbana.

