Cepeda aumentó el número de reclamaciones de mesa en los escrutinios: son 57.189

Sn su primera declaración a la prensa posterior a las elecciones de segunda vuelta, el excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que los escrutinios avanzan en el país, con la verificación por parte de su equipo de testigos electorales y abogados. Afirmó que hasta el momento se han presentado 57.189, reclamaciones ante las mesas y las comisiones escrutadoras para que se verifiquen los resultados.

Especialmente, el senador hizo énfasis en los resultados de las votaciones en el exterior, ya que pidió que el escrutinio de esas mesas se haga con el material físico en Colombia, y no con las actas que llegan desde los consulados, algo que podría demorar el proceso de escrutinio.

El exaspirante también hizo un llamado a la calma a sus seguidores, y dejó claro que no respalda ningún tipo de movilización, luego de las protestas y algunos hechos vandálicos registrados en la noche de ayer domingo.

Iván Cepeda, candidato presidencial Foto: Captura de pantalla

“Quiero hacer un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma, y a que, si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia se haga estrictamente en los marcos de la tranquilidad de la movilización pacífica; si es que se presentan este tipo de movilizaciones a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando (…) Llamo a mis seguidores, a integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, que mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar”, agregó.



Cepeda también se refirió a las palabras pronunciadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella a las que se refirió, con bastante preocupación sobre la amenaza proferida en contra de él y el presidente saliente Gustavo Petro. Sostiene que “no le tiene miedo a los rugidos o a los alaridos” del presidente electo.

Iván Cepeda Foto: AFP

“Lo digo con toda claridad. Nosotros somos un movimiento político muy numeroso. Somos la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos. Así que no nos venga a amenazar, no nos asusta ni sus rugidos ni sus alaridos”, añadió.

Cepeda cerró su intervención, insistiendo en el llamado a un acuerdo nacional y que su oposición será abierta al diálogo pero no a las humillaciones o bravuconadas.