Candidato Sergio Fajardo presenta propuesta para formar y emplear a millones de jóvenes

El candidato presidencial Sergio Fajardo presentó su propuesta denominada “Menos camello pa’l camello”, una iniciativa orientada a facilitar el acceso de los jóvenes a la formación, el empleo y el emprendimiento en el país. El lanzamiento se realizó en un evento desarrollado a través de la plataforma digital Roblox.

La propuesta contempla que 3 millones de jóvenes accedan a formación profesional y se generen 2 millones de empleos con énfasis en la inclusión de mujeres jóvenes y población rural.

Durante la presentación, el candidato explicó que el propósito central es eliminar las barreras que dificultan el acceso al primer empleo y a la educación técnica o profesional. “En Colombia, empezar no puede seguir siendo una condena para millones de jóvenes. Conseguir el primer empleo, formarse o emprender no debería ser una carrera llena de obstáculos. Por eso presentamos una propuesta seria, moderna y con metas concretas para abrir oportunidades reales. Queremos menos camello pa’l camello y más puertas abiertas para la juventud de este país”, afirmó Fajardo.

Sergio Fajardo Foto: AFP

Dentro de las estrategias previstas, el candidato destacó la implementación de programas de prácticas laborales en entidades públicas, inspirados en experiencias desarrolladas durante sus administraciones en Medellín y Antioquia. Según explicó, “hay un programa que a mí me encanta, que nosotros lo hicimos en Medellín y en Antioquia, que son las prácticas de excelencia en el Gobierno. Entonces nosotros abrimos en la administración unos cupos para que estudiantes pudieran aplicar, para tener un semestre de práctica en la administración, en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia”.



El candidato resaltó que estos espacios deben asignarse bajo criterios de mérito y no por influencias personales. “Usted no se imagina lo que significaba eso, por mérito. Ojo, porque esto del país, se está acostumbrado en muchas partes a que es pura palanca; el que tiene rosca le dan trabajo. No, por mérito. Y usted no se imagina la cantidad de jóvenes que se han formado en esa experiencia”, agregó.

Sergio Fajardo Foto: Campaña presidencial de Sergio Fajardo

La estrategia denominada “Menos camello pa’l camello” está estructurada en cinco ejes principales que buscan atender distintas dimensiones del acceso al trabajo y la educación. El primero corresponde al fortalecimiento de la formación para el trabajo, ajustada a las necesidades específicas de cada territorio. El segundo eje se enfoca en facilitar el acceso al primer empleo, uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes en el país.

El tercer componente está orientado al impulso del emprendimiento y a la participación juvenil, mientras que el cuarto contempla acciones afirmativas dirigidas a jóvenes en condición de desventaja, con el objetivo de reducir brechas sociales y territoriales. Finalmente, el quinto eje propone una nueva cultura del trabajo, enfocada en la formalización laboral, la flexibilidad y el desarrollo de habilidades creativas.