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Candidato Sergio Fajardo presenta propuesta para formar y emplear a millones de jóvenes

La propuesta de Sergio Fajardo contempla que 3 millones de jóvenes accedan a formación profesional y se generen 2 millones de empleos.

Sergio Fajardo, candidato presidencial
Sergio Fajardo, candidato presidencial.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

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