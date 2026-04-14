Catherine Juvinao también pedirá una escisión de la Alianza Verde: ¿se dividirá en tres?

La crisis interna de la Alianza Verde se profundiza tras las decisiones adoptadas por su dirección nacional. La representante a la Cámara Catherine Juvinao anunció que solicitará formalmente una escisión del partido, lo que podría derivar en una división en al menos tres sectores dentro de la colectividad. La revelación se produjo durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu en la que la congresista cuestionó duramente el rumbo político que, según ella, está tomando el partido.La polémica surge después de que el partido discutiera su postura frente a las próximas elecciones presidenciales y la posibilidad de respaldar al candidato Iván Cepeda. La decisión generó un fuerte debate interno y evidenció fracturas entre diferentes sectores de la organización.

Crisis interna en la Alianza Verde

Durante el debate público sobre el futuro del partido, analistas y dirigentes señalaron que la colectividad atraviesa una profunda reconfiguración política. La discusión se dio tras una larga reunión de la dirección nacional, donde se analizaron varias propuestas sobre la postura del partido frente al escenario electoral. Entre las alternativas evaluadas estuvo el apoyo directo al candidato Iván Cepeda, permitir libertad a los congresistas para respaldar a distintos aspirantes o negociar un acuerdo programático con sectores afines.

Finalmente, la mayoría se inclinó por la tercera opción, que busca un acercamiento político condicionado con la candidatura de Cepeda. Según explicó el representante Jaime Raúl Salamanca, se optó por explorar una alianza política basada en coincidencias programáticas. En ese sentido, aseguró que el objetivo es “buscar un acuerdo programático que recoja las banderas del Partido Verde (…) para construir una coalición de cara a las elecciones presidenciales”. La determinación, sin embargo, generó fuertes reacciones entre congresistas que consideran que la medida limita la pluralidad interna del partido.

Juvinao anuncia solicitud de escisión

En ese contexto, Catherine Juvinao anunció que, junto con otros dirigentes, presentará una solicitud formal para separarse del partido mediante una escisión política. La representante explicó que ya estaba preparada para anunciar su respaldo a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, pero que la decisión interna del partido cambió el panorama.

Yo estaba lista para anunciar mi apoyo a la exalcaldesa Claudia López… hoy íbamos a hacer el anuncio afirmó.

Para Juvinao, la decisión adoptada por la dirección nacional responde más a intereses burocráticos que a una discusión ideológica. En la entrevista, señaló que la situación evidencia una disputa por cuotas de poder dentro del Gobierno nacional.“Lo que está en juego es la burocracia, la participación en el gobierno de Gustavo Petro”, afirmó la congresista, quien también aseguró que el partido ha perdido sus principios fundacionales. La parlamentaria también lanzó fuertes críticas contra el rumbo político del movimiento, argumentando que el acercamiento al Gobierno ha desdibujado la identidad de la colectividad.

Una posible división en tres sectores

La propuesta de escisión planteada por Juvinao podría provocar que la Alianza Verde termine fragmentada en tres bloques políticos diferenciados. El primer sector sería el que respalda la negociación política con el candidato Iván Cepeda, cercano al llamado progresismo y al Gobierno nacional. Un segundo grupo estaría liderado por figuras que buscan una orientación más hacia la derecha o hacia otros sectores políticos. El tercer bloque, impulsado por Juvinao y la senadora Angélica Lozano, buscaría consolidar una alternativa de centroizquierda independiente, inspirada en los principios de la llamada “Ola Verde” que impulsó Antanas Mockus en 2010.



“Nos parece el momento oportuno para recuperar lo que representaba la Ola Verde”, afirmó la congresista al anunciar que radicarán la solicitud de escisión en las próximas horas. Según explicó, la intención es que dirigentes, concejales y militantes que no se identifican con el rumbo actual del partido puedan sumarse a una nueva opción política.