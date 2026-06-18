Catherine Juvinao votará por Iván Cepeda: "Mi equipo político tomó la decisión"

La representante a la Cámara Catherine Juvinao publicó un video en sus redes sociales en el que explica la decisión que tomará de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según la versión de la congresista, su equipo político decidió respaldar a Iván Cepeda, aunque ella dijo que no estaba de acuerdo con la decisión.

"Mi equipo político tomó la decisión de votar por Iván Cepeda, eso es verdad. ¿Es una decisión que tomé yo? No. ¿Es una decisión que me gusta a mí? No. ¿Es una decisión cómoda para mí? No", aseguró la representante a la Cámara.

En el mismo sentido asegura que esta decisión no significa que haya cambiado su posición frente a algunos cuestionamientos que le ha hecho al presidente Gustavo Petro, relacionados con la crisis de la salud y la paz total.

"Esto no tiene nada que ver con Petro ni tendrá nada que ver con Petro", agregó Juvinao.



La congresista también explicó que esta decisión la tomó su equipo político debido a las posiciones que tiene el candidato Abelardo De La Espriella. A pesar de sus diferencias, Juvinao dice que acatará la decisión de su equipo, es decir, votar por Cepeda.

"Yo tengo que defender en este caso a las mujeres. Es una decisión incómoda, para mí, casi trágica. Pero la asumo además porque hago parte de un equipo y yo no trabajo sola en política. Uno en equipo celebra victorias pero también asume las decisiones difíciles que toma ese equipo", agregó Juvinao.