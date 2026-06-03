Cepeda pide a jóvenes defender el cambio y cuestiona financiación de campaña de De La Espriella

El candidato presidencial Iván Cepeda envió un mensaje de agradecimiento a los millones de colombianos que respaldaron su proyecto político en la primera vuelta y llamó a sus simpatizantes a mantenerse movilizados en defensa de las transformaciones impulsadas durante los últimos años.

En su declaración, Cepeda aseguró que el país enfrenta una elección decisiva y cuestionó duramente al candidato, Abelardo De La Espriella, pues considera que representa un riesgo para los avances sociales alcanzados en los últimos años.

“El señor Abelardo De La Espriella representa un peligro para el Estado social de derecho, para las conquistas sociales del país, para el salario vital, las pensiones, para la reforma agraria y para la búsqueda de una salida pacífica de este conflicto armado de tantos años”, señaló.

Cepeda también dirigió un mensaje especial a los jóvenes, a quienes reconoció por su participación en espacios ciudadanos y culturales, asegurando que la juventud debe seguir siendo protagonista de los cambios sociales y políticos del país.



“Mi llamado es de esperanza, me reafirmo en la juventud, en lo que está haciendo en las calles de manera pacífica, para que logremos el cambio o seguir el cambio que hemos venido construyendo a lo largo de estos años en Colombia”, expresó.

Iván Cepeda Foto: AFP

Cepeda estuvo participando en la noche del miércoles en una reunión con jóvenes que elaboran un mural alusivo a su campaña. Desde allí, cuestionó la financiación de la campaña de De La Espriella y pidió mayor claridad sobre el origen de los recursos utilizados.

“¿De dónde sale la plata? Esa es una muy buena pregunta. ¿Están respetando los topes de la campaña? ¿De dónde se están financiando?”, manifestó. En contraste, defendió el carácter ciudadano de su movimiento al afirmar que “lo nuestro es la gente, lo nuestro es la solidaridad, lo nuestro es la esperanza”.

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Finalmente, Cepeda rechazó las propuestas centradas en el endurecimiento de las medidas de seguridad para enfrentar los problemas de la juventud y defendió una estrategia basada en educación, participación y reducción de las desigualdades.

“Tenemos un candidato que quiere resolver los problemas de la juventud con megacárceles”, cuestionó.

Cepeda reiteró que el próximo gobierno debe profundizar las reformas sociales y ampliar la participación ciudadana.

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“Lo vamos a defender haciendo arte, haciendo educación, haciendo formación, creando posibilidades para erradicar la desigualdad y la pobreza, pero también haciendo democracia, dándole el poder a la gente”, puntualizó.