¿Quién ganó más las elecciones en zonas de conflicto? Pares dice si De La Espriella o Cepeda

El mapa electoral de los territorios golpeados por el conflicto dejó un resultado ajustado entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Para la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), aunque la diferencia es estrecha, el candidato De la Espriella terminó ganando más terreno en varias de las zonas con mayores problemas de orden público.

Así lo explicó la subdirectora de la organización, Laura Bonilla, en entrevista con Mañanas Bu 10:30 analizó el comportamiento electoral en zonas con presencia de actores armados ilegales.

“La verdad es que está muy parejo, pero gana más Abelardo de la Espriella”, afirmó Bonilla al ser consultada sobre el desempeño de los candidatos en territorios afectados por el conflicto.

Según explicó, uno de los casos más representativos se registró en la región del Catatumbo, donde De La Espriella obtuvo resultados contundentes. “Abelardo de la Espriella gana masivamente en Tibú y en prácticamente todos los municipios del Catatumbo”, señaló.



La investigadora también destacó que el candidato obtuvo buenos resultados en municipios con fuerte presencia de estructuras armadas en departamentos como Caquetá, mientras que Iván Cepeda logró imponerse en otras zonas históricamente afectadas por la violencia, como algunos municipios del Urabá antioqueño.

No hay un patrón único en las zonas de conflicto

Pese a los resultados observados, Bonilla advirtió que no existe una relación directa que permita concluir que la presencia de grupos armados favoreció sistemáticamente a uno de los candidatos.

“Yo no te podría decir que hay como sistematicidad en ninguno de los dos casos”, afirmó.

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La experta explicó que las dinámicas electorales en estas regiones responden a múltiples factores, entre ellos la percepción de seguridad, las identidades políticas locales, las condiciones económicas y el descontento frente al Gobierno nacional.

En ese sentido, sostuvo que algunas zonas donde la población enfrenta situaciones críticas de orden público parecen haber optado por propuestas asociadas a una respuesta más fuerte frente a la inseguridad.

“Si tú miras el Catatumbo en general, Norte de Santander, pues está este desespero muy fuerte”, señaló.

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Pares descarta un fenómeno similar a la parapolítica

Uno de los puntos centrales del análisis estuvo relacionado con la posibilidad de que grupos armados hubieran influido directamente en los resultados electorales.

Frente a esa hipótesis, Bonilla fue enfática en afirmar que los datos disponibles no permiten hablar de un fenómeno comparable al que se registró durante los años de la parapolítica.

“Esto no es un patrón como la parapolítica”, aseguró.

La investigadora recordó que, aunque Colombia atraviesa uno de los periodos electorales más violentos de los últimos años, la principal afectación identificada por Pares estuvo relacionada con amenazas y ataques contra líderes políticos, periodistas y denunciantes de corrupción.

“Sí es verdad, hemos tenido uno de los periodos electorales más violentos de la historia de Colombia”, indicó.

Lo que revelan los resultados en las regiones

Al analizar los mapas municipales, Bonilla sostuvo que los resultados reflejan más las preocupaciones y preferencias de los votantes que una eventual intervención directa de los grupos armados.

En algunos territorios, dijo, el respaldo a De La Espriella puede interpretarse como una respuesta al deterioro de la seguridad, mientras que en otras zonas Cepeda obtuvo ventajas asociadas a factores como las políticas sociales impulsadas durante el actual gobierno.

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“Lo que sí veo muy claro es en la zona pacífica una preeminencia de Iván Cepeda”, afirmó.