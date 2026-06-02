Misión de la Unión Europea califica las elecciones en Colombia como "transparentes y creíbles"

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó en diálogo con Mañanas Blu, un balance oficial sobre el desarrollo de los recientes comicios en Colombia, enviando un mensaje de tranquilidad frente a las dudas expresadas por diversos sectores políticos, incluido el presidente Gustavo Petro.

Esteban González Pons, jefe adjunto de la misión, fue enfático al señalar que, tras un análisis técnico exhaustivo, no existen evidencias que sustenten las acusaciones de irregularidades sistemáticas en la votación.

Transparencia y credibilidad del proceso

González Pons destacó que el equipo de observación, compuesto por más de 150 personas desplegadas en el terreno desde enero, fundamenta sus conclusiones en estándares internacionales. "Nuestra conclusión es clara, estas elecciones han sido transparentes y han sido creíbles, han estado bien organizadas y el pueblo colombiano, una vez más ha sido capaz de expresar su opinión libremente", afirmó el jefe adjunto.



Uno de los puntos más críticos abordados fue la sombra de duda sobre un posible fraude. Al respecto, el representante de la Unión Europea aclaró que no se han recibido quejas formales por parte de los competidores directos: "En un proceso electoral los que cuentan son los candidatos y ningún candidato ha hecho ninguna denuncia de fraude".

Además, explicó que el trabajo de 9.000 jueces y notarios en el escrutinio coincide plenamente con el preconteo inicial y con las técnicas de corroboración de la misión.

"Nosotros descartamos en este momento que se haya producido ningún tipo de fraude", sentenció.

fraude_electoral_-_afp.jpg LUIS ROBAYO/AFP

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Alertas sobre la neutralidad institucional

A pesar del balance positivo en la logística y el conteo, el informe de la MOE UE no ignora las tensiones políticas. González Pons señaló que en un ambiente de alta polarización, se han observado comportamientos que podrían afectar la equidad de la contienda. Entre las preocupaciones principales se encuentra la participación de funcionarios públicos en el debate electoral y el uso de recursos estatales.

"Llamamos la atención sobre dificultades para seguir la financiación de las campañas, llamamos la atención sobre la participación del gobierno en la campaña electoral. Particularmente grave, nos parece, la utilización de las cuentas de redes sociales del gobierno para hacer publicidad", detalló el funcionario.

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No obstante, aclaró que, aunque estos aspectos deben mejorarse, no invalidan la legitimidad de los resultados finales.

Finalmente, González Pons reiteró su confianza en la solidez de las instituciones del país: "Colombia es un país que pese a todas las dificultades tiene una democracia ejemplar y a Colombia su democracia nunca le falla".

Con estas declaraciones, la Unión Europea busca cerrar el capítulo de las especulaciones sobre la validez del ejercicio democrático, instando a los actores políticos a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

Escuche aquí la entrevista: