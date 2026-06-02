Jefe de despacho descarta renuncia de Petro tras anuncio de “ponerse al frente” de campaña de Cepeda

José Raúl Moreno, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro y encargado de coordinar buena parte de su agenda, descartó una eventual renuncia del mandatario para participar activamente en la campaña presidencial de Iván Cepeda. A través de su cuenta en X, Moreno respondió a un mensaje del abogado Ramiro Bejarano diciendo: “El presidente no va a renunciar”.

La aclaración surge luego de que Bejarano afirmara en redes sociales que, si Petro decide asumir el liderazgo de la campaña de Cepeda, debería dejar el cargo. Las especulaciones comenzaron tras una extensa publicación del presidente en su cuenta de X en la que reconoció las dificultades que enfrenta el proyecto político del progresismo de cara a la segunda vuelta presidencial.

En ese mensaje, Petro aseguró que la campaña de Iván Cepeda necesita alrededor de tres millones de votos adicionales para alcanzar la victoria y anunció una participación más activa en el proceso electoral. “Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, escribió el mandatario, una frase que fue interpretada por sectores como la confirmación de que asumirá un papel protagónico en la campaña del candidato del Pacto Histórico.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: AFP

En el mismo pronunciamiento, Petro respondió a los señalamientos hechos por el candidato Abelardo De La Espriella durante su discurso tras la primera vuelta. “No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito”, al tiempo que denunció que se le amenaza con la cárcel por sus posiciones políticas.



También elevó el tono de sus críticas contra De La Espriella y los sectores que lo respaldan, a quienes vinculó con lo que calificó como “fascismo”. Y afirmó que detrás de la candidatura existe un proyecto político similar al que, según él, ha gobernado Colombia en distintos momentos de su historia.