“Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones”: Abelardo De La Espriella

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo De La Espriella lanzó una nueva advertencia sobre lo que calificó como un intento del presidente Gustavo Petro por desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, De La Espriella sostuvo que ha venido denunciado que el presidente estaría dando “paso tras paso para robarse las elecciones”, y afirmó que una de las estrategias ha sido sembrar dudas sobre la transparencia del sistema electoral.

“Ha creado un ambiente de desinformación, tendiendo un manto de duda sobre la transparencia del sistema electoral. Esa postura es falsa. Las misiones de observación electoral deben desmentirlo, porque han estado al tanto del proceso y de su transparencia”, señaló.

En el mismo pronunciamiento, De La Espriella aseguró que el presidente Petro habría impulsado una supuesta compra masiva de votos.



“Mientras tanto, con la complacencia de los órganos de control, que guardan un silencio cómplice, ha salido a hacer la mayor compra de votos en la historia de Colombia. Ha repartido dinero público para aceitar, ese sí, un fraude basado en una gigantesca compra de votos en mi región, la Costa Atlántica”, afirmó.

Además, cuestionó que el mandatario hubiera participado en actividades políticas durante los últimos días de campaña. “Descaradamente, durante la última semana de campaña decidió salir de gira para cerrar la campaña de su marioneta, Iván Cepeda”.

El aspirante presidencial también señaló que, tras los resultados de la primera vuelta, Petro se habría negado a reconocer el resultado electoral y habría impulsado esa misma posición dentro de la campaña de Iván Cepeda.

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“Desde el domingo, después de haber mostrado su voto en favor de su heredero político y, al verse derrotado, decidió no reconocer el resultado de las elecciones. Esa misma instrucción se la dio a la campaña de su empleado, Iván Cepeda”, afirmó.

Aseguró además que cuenta con información de inteligencia sobre supuestos planes para promover un “estallido social”.

“Tengo información de inteligencia, que ya denuncié, según la cual están preparando —y ya empezaron a salir a las calles— un estallido social de la mano de jóvenes instrumentalizados, de la minga indigena y del caos. Lo propio frente a una compra masiva de votos nunca antes vista en el Caribe colombiano”, agregó el candidato.

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Finalmente le envió un mensaje al presidente, asegurando que, “las Fuerzas Armadas son fieles a la Constitución, no a ti. La comunidad internacional te está observando y no va a permitir que hagas lo que tu cómplice, el narco Maduro, hizo en Venezuela”.