Ex fórmula vicepresidencial de Claudia López explicó sus motivos para apoyar a De la Espriella

El excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta, fórmula de la excandidata Clauda López, anunció públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de La Espriella de cara a la segunda vuelta electoral. Durante una entrevista en Recap Blu de Blu Radio, aseguró que el escenario político actual obliga a los ciudadanos y dirigentes a escoger entre las dos opciones que avanzaron a la definición presidencial.

Huerta señaló que, aunque se considera una persona de centro, considera necesario asumir una posición clara en el actual contexto político. “El país tiene dos opciones que escogió el domingo pasado, abrumadoramente mayoritarias. Uno tiene que tomar decisiones. Yo he dicho que soy de centro, pero tomo decisiones”, afirmó.

El dirigente sostuvo que su respaldo no obedece a una relación personal con De La Espriella, a quien aseguró no conocer. Sin embargo, manifestó que ve en su candidatura una posibilidad de cambio frente a la continuidad del actual Gobierno Nacional.

“A Abelardo no lo conozco, ni me gusta ni me disgusta. No he hablado nunca con él, pero hay dos caminos: la continuidad y la posibilidad de un cambio, nosotros somos la nueva historia. Tengo que escoger entre esos dos. Acá no hay otro camino, ni irse a ver ballenas. Yo tomo decisiones y asumo la responsabilidad”, expresó.



En sus declaraciones, Huerta también lanzó críticas a la gestión del Gobierno y cuestionó la participación política del presidente durante el proceso electoral. Según dijo, no respaldará un proyecto que, a su juicio, no cumplió con las transformaciones prometidas al país.

“La continuidad del Gobierno, creo yo, no es la opción. Intervino en política indebidamente llenando plazas públicas y echando Twitter a favor de los candidatos, eso es una afrenta contra la ley”, afirmó. Además, agregó: “No voy a premiar a un Gobierno que no generó el cambio prometido. Por el otro lado hay esperanza, expectativa de cambio y una nueva historia”.

Durante la entrevista, el excandidato también destacó la fórmula vicepresidencial de De La Espriella y elogió la trayectoria del exministro José Manuel Restrepo. Huerta resaltó su experiencia en el manejo del Estado y sus capacidades de liderazgo.

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“José Manuel Restrepo me pareció un gran funcionario, que conoce el Estado, empático, nunca fue grosero”, manifestó al referirse al exministro, considerado una de las figuras más visibles de la campaña.

Por otra parte, Huerta defendió la transparencia de las elecciones en Colombia y aseguró que el sistema electoral ofrece suficientes garantías para los votantes y los candidatos. En ese sentido, hizo un llamado a confiar en las instituciones y en los resultados que surjan de las urnas.

“El sistema electoral de Colombia es el mejor del mundo porque es del siglo pasado. Aquí el voto y el conteo es manual, garante, transparente y abierto. Entonces cómo no confiar en la ciudadanía”, sostuvo.

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Finalmente, reiteró que su decisión de respaldar a De La Espriella está basada en la expectativa de un cambio político para el país y en su inconformidad con los resultados de la actual administración.

“Tengo dos opciones. Una al menos me genera el beneficio de la duda de que va a haber un cambio, este Gobierno lo prometió y no lo vi”, concluyó Huerta al explicar las razones de su apoyo en la segunda vuelta presidencial.