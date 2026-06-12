Cepeda sobre Abelardo: “Violento, misógino y de ambición inescrupulosa”

En medio del acto de adhesión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), el candidato presidencial Iván Cepeda arremetió contra su rival Abelardo de la Espriella y cuestionó lo que llamó su "perfil psicológico" al describirlo como un hombre "violento, misógino y de ambición inescrupulosa".

Además, aseguró que De la Espriella pretende proyectar una imagen de éxito a partir de la ostentación, el lujo, los vehículos de alta gama y una vida entre Miami e Italia.

Cepeda también volvió a referirse a las denuncias que hizo de presuntos nexos de Abelardo con el paramilitarismo y por el que ya presentó denuncia penal ante la Fiscalía colombiana y la Corte Penal Internacional.

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

“Cuando el paramilitarismo intentó pasar a la legalidad, auspiciado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez,en ese momento el señor De La Espriella, que era un abogado que estaba comenzando su carrera, decidió integrar una fundación Iniciativas por la Paz que era ni más ni menos que una organización para financiar el paramilitarismo y el narco paramilitarismo”, aseguró Cepeda.



El aspirante del oficialismo se refirió también a varias propuestas del candidato de Firmes por la Patria asegurando que representa hoy las tendencias peligrosas para la vida, la protección del medio ambiente y el Estado social de derecho.

“Él (De La Espriella) ha prometido desatar el fracking como un método de exploración y explotación masivo y de extractivismo agresivo en el país; ha prometido erradicar, acabar de tajo con todas las conquistas sociales que hemos hecho y más allá destruir el Estado Social de Derecho; acabar con las libertades públicas y el derecho a la movilización e incluso a la existencia de la oposición política. Él ha prometido eliminarlos y no simplemente como una figura metafórica, eliminarlos físicamente, una amenaza de acabar con la oposición mediante métodos autoritarios y violentos”, aseguró.

En ese sentido, el candidato sostuvo que es hora de pensar por encima de las diferencias políticas, para buscar las coincidencias en las transformaciones sociales, la equidad social, superar la corrupción y un mayor compromiso con la vida en todas sus expresiones.

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“Creo que las cosas se van alineando en función de que la propuesta de defensa de la vida nos conlleva a tener puntos de identidad y de compromiso comunes”, afirmó.