Iván Cepeda eliminaría la Comisión de Acusaciones y el CNE y ahora habla de Paz Integral

A menos de nueve días de la segunda vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó las bases programáticas de su campaña bajo el nombre "Tres Revoluciones para hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida", un documento de 118 páginas que propone profundizar varias de las transformaciones impulsadas por el actual gobierno, pero con un énfasis en un gran Acuerdo Nacional como eje para sacar adelante las reformas estructurales del país.

El programa está construido sobre tres pilares: una Revolución Ética, enfocada en combatir la corrupción; una Revolución Social y Económica para transformar el modelo productivo; y una Revolución Política orientada a democratizar las instituciones y ampliar la participación ciudadana. El documento plantea que estas tres transformaciones buscan convertir a Colombia en una "potencia mundial de la vida" y consolidar el camino iniciado durante la administración de Gustavo Petro. No obstante, en ninguna de sus 118 páginas aparece la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que fue suspendida la semana pasada. En cambio, insiste en construir un amplio Acuerdo Nacional para impulsar las reformas.

En materia de paz también hay un cambio de concepto. El programa deja atrás la denominación de "Paz Total" y habla de una "Paz Integral", bajo la premisa de que las negociaciones con grupos armados no serán procesos indefinidos sino diálogos eficaces, con una condición inamovible: el respeto por la población civil, los niños, los líderes sociales y los firmantes del Acuerdo de Paz.

Entre las reformas institucionales más polémicas aparece la eliminación del Consejo Nacional Electoral para reemplazarlo por una Corte Electoral autónoma e independiente. También propone acabar con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y sustituirla por una Comisión de Juristas independiente encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado.



Frente a la reforma política se incluye la obligatoriedad de listas cerradas, bloqueadas y paritarias con alternancia entre hombres y mujeres, además de un nuevo Código Electoral que establezca que las tecnologías utilizadas en biometría, preconteo y escrutinio sean públicas, auditables y soberanas. Asimismo, plantea que ninguna autoridad administrativa pueda restringir los derechos políticos expresados en las urnas.

En el frente económico, Cepeda propone fortalecer la banca pública para financiar sectores estratégicos y la economía popular, reducir gradualmente el déficit fiscal sin afectar el gasto social y crear un sistema para que las grandes plataformas digitales que operan en Colombia paguen impuestos de manera proporcional.

También promete reducir el salario del Presidente y de los altos funcionarios, eliminar los viáticos suntuosos y cualquier forma de privilegio u ostentación en el ejercicio del poder.

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En materia energética, el candidato descarta cualquier privatización de Ecopetrol. Por el contrario, propone fortalecer la empresa como eje de la transición energética, manteniendo la producción de hidrocarburos mientras avanza hacia energías limpias y desarrolla una industria petroquímica para fabricar fertilizantes nacionales.

El documento también plantea la regulación legal del cannabis, promover los usos industriales y medicinales de la hoja de coca y la amapola, impulsar grandes corredores férreos (La Dorada-Chiriguaná, Buenaventura-La Dorada, Bogotá-Villavicencio-Puerto Gaitán y Neiva-Popayán-Tumaco), así como el corredor interoceánico del Darién. Además propone financiar una canasta básica de transporte para aliviar el gasto de los hogares de menores ingresos.

En materia social propone una Ley de Garantías para la Protesta construida con organizaciones sociales y de derechos humanos, incorporar de manera permanente a los movimientos sociales en la formulación de políticas públicas y democratizar el acceso a la carrera diplomática para eliminar el uso de embajadas y consulados como cuotas políticas.

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Finalmente, el programa plantea una reforma al sistema de salud mediante un gran acuerdo nacional para consolidar un modelo mixto en el que el Estado recupere la rectoría del sistema, como parte de la denominada Revolución Social y Económica.