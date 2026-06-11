“Eso está precluido”: De La Espriella desestima denuncias de Iván Cepeda y lo llama "bandido"

El candidato presidencial, Abelardo De La Espriella, respondió a las denuncias y cuestionamientos realizados por el senador Iván Cepeda, asegurando que los hechos a los que hace referencia el congresista ya fueron investigados por las autoridades competentes.

A través de un video en X, De La Espriella afirmó que los procesos relacionados con esas acusaciones fueron cerrados por la justicia colombiana y que, por esa razón, considera que se trata de asuntos ya resueltos.

El candidato también cuestionó las referencias hechas por Cepeda a la Corte Penal Internacional (CPI), al señalar que, en su opinión, ese organismo no tendría competencia sobre los hechos mencionados y que las autoridades judiciales del país ya se pronunciaron al respecto.

Durante su declaración, De La Espriella sostuvo además que los señalamientos en su contra se producen después de que él presentara una denuncia ante autoridades de Estados Unidos relacionada con presuntos hechos de narcopolítica.



“La CPI no tiene competencia en eso. Ya la justicia colombiana se pronunció. Pero sale a hacer tremenda alaraca porque sabe que yo hace como una semana lo denuncié ante la Secretaría de Estado en los Estados Unidos por la narcopolítica, porque hay zonas rojas donde mandan sus amigos los narcoterroristas, en donde el bandido de Cepeda sacó el 100 % de los votos”, aseguró.

Las declaraciones se producen en medio de un nuevo cruce de acusaciones entre ambos candidatos, quienes mantienen diferencias políticas y judiciales.