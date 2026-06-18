En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Beto Coral
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / CNE frena discusión por nacionalidad de Abelardo De La Espriella y mantiene su candidatura

CNE frena discusión por nacionalidad de Abelardo De La Espriella y mantiene su candidatura

El organismo decidió no revocar la inscripción de la candidatura presidencial de Abelardo De la Espriella al concluir que la doble nacionalidad no constituye una inhabilidad en la Constitución para los colombianos por nacimiento.

abelardo-espriella-afp.jpg
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud que buscaba revocar la inscripción de la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, al concluir que no existe ninguna inhabilidad por una presunta doble nacionalidad. El organismo aclaró que el aspirante es colombiano por nacimiento y que, aunque tenga también nacionalidad estadounidense, esto no le impide participar en la contienda electoral.

La petición había sido presentada a comienzos de este mes y pedía revisar si el candidato podía aspirar a la Presidencia manteniendo otra ciudadanía. Incluso solicitaba verificar una supuesta renuncia a la nacionalidad extranjera, al considerar que esto podría afectar el deber de lealtad exclusivo con el Estado colombiano.

El CNE respondió que la Constitución no contempla como causal de inhabilidad el hecho de tener otra nacionalidad, especialmente cuando se trata de colombianos por nacimiento. Además, señaló que no es válido crear nuevas restricciones a los derechos políticos que no estén expresamente establecidas en la norma constitucional.

CNE.jpg
Foto: CNE.

Otro de los puntos clave de la decisión es que el Consejo Nacional Electoral actúa como autoridad administrativa en materia electoral, por lo que no puede realizar juicios de compatibilidad sobre supuestos conflictos de lealtad o escenarios hipotéticos que no estén definidos como inhabilidades legales.

El organismo también recordó que la Constitución no prohíbe que un colombiano por nacimiento, incluso con otra ciudadanía, aspire o ejerza la Presidencia, y advirtió que este tipo de interpretaciones no pueden usarse para limitar derechos políticos durante una campaña electoral.

Vea también:

Iván Cepeda
Elecciones Colombia 2026

Iván Cepeda reemplazaría la Comisión de Acusaciones y el CNE y ahora habla de paz integral

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

CNE

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad