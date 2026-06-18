CNE frena discusión por nacionalidad de Abelardo De La Espriella y mantiene su candidatura

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud que buscaba revocar la inscripción de la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, al concluir que no existe ninguna inhabilidad por una presunta doble nacionalidad. El organismo aclaró que el aspirante es colombiano por nacimiento y que, aunque tenga también nacionalidad estadounidense, esto no le impide participar en la contienda electoral.

La petición había sido presentada a comienzos de este mes y pedía revisar si el candidato podía aspirar a la Presidencia manteniendo otra ciudadanía. Incluso solicitaba verificar una supuesta renuncia a la nacionalidad extranjera, al considerar que esto podría afectar el deber de lealtad exclusivo con el Estado colombiano.

El CNE respondió que la Constitución no contempla como causal de inhabilidad el hecho de tener otra nacionalidad, especialmente cuando se trata de colombianos por nacimiento. Además, señaló que no es válido crear nuevas restricciones a los derechos políticos que no estén expresamente establecidas en la norma constitucional.

Foto: CNE.

Otro de los puntos clave de la decisión es que el Consejo Nacional Electoral actúa como autoridad administrativa en materia electoral, por lo que no puede realizar juicios de compatibilidad sobre supuestos conflictos de lealtad o escenarios hipotéticos que no estén definidos como inhabilidades legales.



El organismo también recordó que la Constitución no prohíbe que un colombiano por nacimiento, incluso con otra ciudadanía, aspire o ejerza la Presidencia, y advirtió que este tipo de interpretaciones no pueden usarse para limitar derechos políticos durante una campaña electoral.