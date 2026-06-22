¿Cómo avanza el escrutinio de segunda vuelta?

El proceso de escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia avanza a un ritmo acelerado y sin mayores contratiempos, según confirmaron el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, y el registrador nacional, Hernán Penagos. Ambos funcionarios destacaron que más del 99 % de las mesas de votación ya fueron escrutadas y señalaron que, hasta el momento, no existe evidencia de las miles de reclamaciones que algunos sectores políticos anunciaron tras conocerse los resultados preliminares.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, los responsables del proceso electoral explicaron las etapas que siguen tras el cierre de las urnas y defendieron la solidez del sistema electoral colombiano frente a los cuestionamientos planteados por sectores del Pacto Histórico.

“Está muy avanzado el escrutinio, por encima del 99 %”, aseguró el magistrado Cristian Quiroz, quien explicó que actualmente culmina la fase municipal del proceso y que posteriormente los resultados pasarán a revisión de los delegados departamentales antes de llegar al CNE para la declaratoria oficial de la elección.

Las reclamaciones anunciadas no aparecen en el proceso

Uno de los principales temas abordados fue el anuncio realizado por el candidato Iván Cepeda, quien aseguró que presentaría cerca de 33.000 reclamaciones relacionadas con mesas de votación.



Sin embargo, Quiroz afirmó que hasta ahora no existe conocimiento formal de ese volumen de recursos dentro del proceso de escrutinio: “El proceso electoral en Colombia tiene unas etapas preclusivas. Hay algunas reclamaciones que tienen que hacerse ahí en la mesa, porque si no, ya no se podrían atender”, explicó el presidente del CNE.

El magistrado recordó que las reclamaciones electorales no pueden formularse de manera arbitraria, pues están limitadas por las causales establecidas en el artículo 192 del Código Electoral. Entre ellas se encuentran diferencias entre el número de votantes y el censo electoral, errores aritméticos o actas sin las firmas correspondientes de los jurados.

Además, señaló que en la primera vuelta presidencial, realizada 21 días atrás, el nivel nacional recibió “cero reclamaciones” luego de culminar las etapas municipales y departamentales.

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No es posible reabrir mesas sin causales legales

Frente a las voces que han solicitado reabrir mesas de votación, especialmente en departamentos como Antioquia, Quiroz fue enfático en señalar que el sistema electoral colombiano establece reglas estrictas.

“No es reabrir porque lo soliciten, sí debe tener unas causales reales para poder volver a abrir las mesas”, manifestó. El funcionario explicó que cada mesa es vigilada por jurados de votación y testigos de las campañas políticas, quienes participan directamente en el conteo voto a voto al cierre de la jornada electoral.

Según indicó, cualquier inconformidad debía presentarse durante las etapas correspondientes del escrutinio municipal, por lo que muchas solicitudes ya no podrían tramitarse en fases posteriores.

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Registraduría defiende la transparencia del sistema

Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos respondió a los cuestionamientos formulados por el presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades relacionadas con el software electoral, los servidores de la entidad y los mecanismos de seguridad digital.

Penagos aseguró que las auditorías nacionales e internacionales realizadas durante el proceso electoral respaldan la confiabilidad del sistema.

“Colombia tiene un sistema electoral altamente eficiente, robusto, trazable, con garantías y con seguridad”, afirmó el registrador.

Asimismo, explicó que el escrutinio que actualmente realizan jueces y comisiones escrutadoras no se basa en documentos digitalizados, sino en las actas físicas provenientes directamente de las mesas de votación.

“Ese escrutinio se hace con las actas físicas, no con las actas digitalizadas ni las publicadas”, precisó.

El funcionario insistió en que los resultados pueden ser verificados por testigos electorales, abogados de campaña y observadores, quienes tienen acceso a las audiencias públicas donde se desarrollan los escrutinios.

El preconteo volvió a demostrar su precisión

Otro de los aspectos destacados por la Registraduría fue la alta coincidencia entre el preconteo y los resultados que se consolidan durante el escrutinio.

Penagos explicó que Colombia cuenta con un modelo diferente al de otros países de la región, ya que los datos preliminares se transmiten directamente desde las actas elaboradas por los jurados de votación.

“El preconteo tiene un acierto tan alto frente al escrutinio” gracias a que la información se obtiene directamente de las mesas y no de encuestas a boca de urna, señaló.

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Declaratoria oficial podría conocerse esta semana

De acuerdo con el cronograma explicado por el CNE, una vez culminen los escrutinios departamentales, las actas llegarán a Bogotá para iniciar la audiencia nacional de escrutinio.

Quiroz recordó que en la primera vuelta este procedimiento tardó aproximadamente dos días, aunque aclaró que la duración dependerá de la llegada de las actas provenientes de todos los departamentos y consulados del país.

Aunque evitó anticipar una fecha definitiva, el magistrado indicó que el proceso podría avanzar con rapidez si mantiene el mismo ritmo observado hasta ahora.

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Mientras tanto, tanto el CNE como la Registraduría coinciden en un mensaje central: el sistema electoral colombiano ha funcionado con normalidad y bajo estrictos mecanismos de vigilancia institucional.

“Yo creo que estas son las elecciones más vigiladas en la historia de nuestro país”, concluyó Quiroz al defender la legitimidad del proceso electoral.

