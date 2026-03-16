Con pocas reclamaciones, CNE declaró elección de la Cámara en 19 departamentos

Pasada más de una semana de las elecciones legislativas y de consultas del pasado 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa en el proceso de escrutinio nacional de los resultados de los comicios, con el propósito de decretar la elección de los 102 senadores y 181 representantes a la Cámara que tomarán posesión el próximo 20 de julio.

En la mañana de este lunes, el presidente de la corporación, el magistrado Cristian Quiroz, presentó los avances y datos consolidados hasta la fecha. Según el CNE, ya fue declarada la elección de los representantes a la Cámara en 19 departamentos (Amazonas, Arauca, Bolívar, Cauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Magdalena, Meta, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada); así como en 10 circunscripciones especiales de paz.

Foto puestos de Votación. Urnas elecciones Santander

“Estamos avanzando en el proceso. Quiero agradecerles, primero a todos los jueces de la República por haber hecho parte de este proceso, a todos los funcionarios de la Registraduría, a todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral con los cuales hemos trabajado en armonía. El proceso ha sido transparente, ha sido rápido y estamos muy felices por los resultados. Los trámites normales, con pocas reclamaciones”, aseguró el magistrado Quiroz.

El magistrado aseguró que, hasta el momento, es muy pequeña la diferencia entre los resultados presentados en el preconteo (de carácter netamente informativo) y el escrutinio (con validez jurídica), e incluso se han presentado pocas reclamaciones en las comisiones auxiliares, municipales y departamentales.



Elecciones en Colombia 2026 // Foto: AFP

“Las diferencias han sido mínimas, las reclamaciones normales que tienen estos procesos, estamos avanzando con los delegados de la Registraduría, nuestros delegados en todos los departamentos tienen instrucciones claras, hemos avanzado muy rápido”, agregó Quiroz.

Frente al escrutinio del Senado, el magistrado Quiroz dejó claro que se está terminando de realizar el escrutinio de la circunscripción internacional de la Cámara y se procederá con el escrutinio de la cámara alta, por lo que hasta el momento no se puede determinar cuántas curules obtendrá definitivamente cada partido, por lo que cualquier conteo hasta ahora corresponde a proyecciones con los datos conocidos.