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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Con pocas reclamaciones, CNE declaró elección de la Cámara en 19 departamentos

Con pocas reclamaciones, CNE declaró elección de la Cámara en 19 departamentos

Frente al escrutinio del Senado, el magistrado Quiroz dejó claro que se está terminando de realizar el escrutinio de la circunscripción internacional de la Cámara y se procederá con el escrutinio de la Cámara Alta.

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