Jota Pe Hernández, youtuber del paro, sorprendió en elecciones y llegó al Senado con 190.000 votos

El youtuber Jonathan Ferney Pulido Henández, más conocido en redes como Jota Pe Hernández, se convirtió en la gran sorpresa de las elecciones al Congreso este domingo 13 de marzo al ser el tercer candidato en obtener mayor votación. Solo dos candidatos, uribistas, tuvieron mayor número de votantes que la ascendete figura santandereana: Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal. Pulido Hernández, sin maquinaria, haciendo proselitismo por las calles, superó a personajes de la política tradicional como Humberto de La Calle, Nadya Blel, Carlos Andrés Trujillo, Lidio García, Marcos Daniel Pineda y Juan Carlos Garcés.

El nuevo congresista, de 30 años, tiene 1.160.000 seguidores en YouTube y hace diez años se destacaba como cantante de música cristiana. En 2019, pasó a declararse antiuribista y comenzó a promover videos de carácter político.

Publicidad

"Somos sorpresa porque no somos conocidos en el ámbito político. Lo que hice fue empezar a abrirle los ojos a esos colombianos que periodo tras periodo caen en las trampas de los mismo con las mismas. En este momento tenemos la votación más alta de los alternativos . La gente se cansó de siempre los mismos con las mismas", indicó Jota Pe Hernández.

El político contó que este lunes madrugó para salir a los semáfotos de Bucaramanga y agradecer a quienes le apoyaron en su campaña. "Se encontraron con un muchacho humilde, que les mostró la realidad y decidieron confiar en mí", complementó.

"Yo les decía, no voten por mí, les decía voten por el que quieran, pero por favor no elijan politiqueros corruptos", agregó el nuevo congresista.

Publicidad

Pulido Hernández aseguró que los políticos tradicionales se 'estrellaron' con sus aspiración, venida de abajo. "Ellos sacaban las mayores votaqciones, pero haciendo de todo. Se encontraron con muchacho de abajo, un muchacho del pueblo, que mostró la realidad. Decidieron confiar en mí. Ahora lo que viene es armar el mejor equipo. Estoy planeando tener el mejor equipo para dar lo mejor de mí a los colombianos", sostuvo.

Jota Pe Hernández aseguró que no ha tenido ningún contacto con el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández , aspirante a la Casa de Nariño, quien expresó públicamente su respaldo. "Si algo he hecho en estos meses es no marcarme con nadie. he querido que me identifiquen como Jota Pe Hernández. El apoyo fue algo sorprendente para mí", indicó.

Publicidad

Escuche a Jota Pe Hernández, la gran sorpresa de las elecciones al Congreso de este 13 de marzo en Mañanas BLU: