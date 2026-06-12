“De La Espriella no debe renunciar a nacionalidad de EEUU si es presidente”: exmagistrado Arrubla

La doble nacionalidad (colombiana y estadounidense) de Abelardo De La Espriella ha desatado un intenso debate en el país por un posible conflicto de interedes. Ante las posturas que sugieren una supuesta inhabilidad por poseer la nacionalidad estadounidense, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar ha salido al paso para aclarar los alcances de la Constitución: aseguró que no existe impedimento legal para que un colombiano por nacimiento, con doble nacionalidad, ocupe el cargo más alto del Estado.

En un concepto técnico respaldado por juristas de renombre, como Gloria Estela Ortiz y Alejandro Linares, Arrubla sostiene que el ordenamiento jurídico colombiano es taxativo en su interpretación, por lo que desestimó los argumentos que plantean la necesidad de renunciar a la ciudadanía extranjera. “La Constitución establece una incompatibilidad para el que tiene dos nacionalidades, pero enseguida agrega: salvo que sea nacional por nacimiento. Y aquí la persona a la que se refería ese concepto es nacional por nacimiento”, afirmó el exmagistrado en diálogo con Mañanas Blu.

La jerarquía de la norma constitucional

El núcleo del debate reside en la interpretación del artículo 191 de la Constitución Política, que establece los requisitos para ser presidente. Según el exmagistrado, la disposición constitucional es clara al marcar la excepción para aquellos ciudadanos que poseen doble nacionalidad desde su origen. La distinción, recalca Arrubla, es fundamental: el legislador previó la posibilidad de que los colombianos conserven sus raíces originarias mientras ejercen la representación nacional.

“La ley es muy clara: quien tenga doble nacionalidad no puede ejercer la presidencia, salvo que sea nacional por nacimiento, o sea, que sea originario de Colombia”, reiteró Arrubla, quien subrayó que el debate ha sido superado por la jurisprudencia del Consejo de Estado en precedentes judiciales significativos, como los casos de Joaco Berrío y la congresista Lina Garrido, donde se validó el ejercicio de cargos públicos por parte de personas con doble nacionalidad.



Abelardo De La Espriella recibe la nacionaidad estadounidense en febrero de 2023

El juramento y el deber de lealtad

Uno de los puntos de mayor controversia es el juramento de lealtad exigido por Estados Unidos durante el proceso de naturalización, el cual incluye compromisos sobre la defensa de ese país. No obstante, el exmagistrado Arrubla resta peso a esta preocupación, argumentando que, al asumir la jefatura del Estado colombiano, el juramento de posesión ante la Constitución de Colombia adquiere una preeminencia absoluta sobre cualquier otro compromiso legal previo.

“El juramento que es posterior debe primar sobre cualquier otra manifestación que se haya hecho. Si un nacional colombiano llega a la presidencia de la República y tiene también la nacionalidad estadounidense, él no se puede declarar neutral. Él se debe a su patria de nacimiento y al cargo que asume”, sentenció el jurista.

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Un debate jurídico zanjado

Para Arrubla, la insistencia en esta supuesta inhabilidad carece de sustento en el derecho vigente. El exmagistrado enfatiza que la soberanía nacional y la lealtad al cargo presidencial no se ven comprometidas por la posesión de un pasaporte extranjero, siempre que el candidato ostente la nacionalidad colombiana por nacimiento, condición que otorga, a su juicio, un vínculo indeleble e irrenunciable con la nación.

Con esta intervención, el grupo de expertos busca clarificar el panorama electoral, evitando que interpretaciones restrictivas limiten la participación democrática. La posición de Arrubla es categórica: el marco legal actual de Colombia es lo suficientemente robusto para garantizar que, ante cualquier eventual conflicto de intereses o de orden internacional, la lealtad del jefe de Estado esté siempre supeditada, por encima de cualquier otra, a los intereses superiores de la patria que lo vio nacer.

