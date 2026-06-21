Defensoría despliega a más de 2.300 funcionarios para segunda vuelta presidencial

A pocos minutos de iniciar la jornada definitiva para la segunda vuelta presidencial, la defensora del Pueblo, Iris Marín, entregó un parte de “mucha tranquilidad y mucha confianza en que las instituciones van a poder garantizar una jornada de votación tranquila”.

Desde Madrid, España, la funcionaria enfatizó que, aunque todo proceso electoral conlleva riesgos, el Estado se encuentra preparado para tramitar cualquier incidente mediante las instancias de coordinación establecidas.

Despliegue nacional y vigilancia del escrutinio

Para asegurar el normal desarrollo de los comicios, la Defensoría ha dispuesto un robusto operativo humano. Según Marín, “vamos a tener a más de 2.300 personas, incluyendo funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras públicas” distribuidos en miles de mesas de votación en conjunto con la Procuraduría y las Personerías.



La atención de la entidad no se limitará únicamente a las horas de votación, sino que se intensificará al cierre de las urnas. La Defensora subrayó la importancia de la actitud de los líderes políticos tras las 4 de la tarde: “Hemos invitado a los dos candidatos presidenciales, al presidente de la República, a dar tranquilidad en el escrutinio, en también en el preconteo, a reconocer los resultados”.

Elecciones en Colombia. Foto: Universidad Javeriana.

En caso de presentarse manifestaciones, la entidad acompañará las jornadas para asegurar que se mantengan dentro de los cauces constitucionales y no escalen a hechos de violencia.

Compromiso de los candidatos y manejo de protestas

Respecto a la posibilidad de movilizaciones, Marín señaló que se ha realizado un monitoreo constante de la conflictividad social, notando un incremento natural por el proceso democrático. No obstante, destacó que la mayoría de estas han sido pacíficas.

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La Defensora reveló que ya han recibido respuesta de uno de los sectores: “Tuvimos respuesta... de parte del candidato Iván Cepeda y habla él en su comunicación de responsabilidad probatoria y dice que... de tener alguna inquietud y alguna prueba al respecto que genere dudas, los tramitará exclusivamente por las vías institucionales”.

Como antecedente, se mencionó un incidente de tensión en el sector de Teusaquillo, en Bogotá, donde simpatizantes de ambas campañas cruzaron arengas sin que el hecho pasara a mayores, un ejemplo de la tensión que la entidad busca mitigar.

Presión de grupos armados en zonas rurales

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Uno de los puntos críticos reportados por la Defensora es la incidencia de grupos armados ilegales en regiones como Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Se han monitoreado al menos 40 incidentes relacionados con presiones y "carnetización" por parte de disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

A pesar de la gravedad de estas acciones, Marín envió un mensaje de serenidad al aclarar que estas prácticas no son generalizadas: “Inclusive en aquellos lugares... sigue habiendo libertad democrática”, afirmó, señalando que los municipios donde hay dudas por los resultados no constituyen más del 0.08% de los electores.

Sin embargo, la funcionaria fue enfática en que en una elección que puede definirse por un margen estrecho, “el derecho de cualquier persona a votar... tiene que ser respetado y protegido por el Estado”, pues cada voto cuenta para definir el futuro del país.

Escuche aquí la entrevista: