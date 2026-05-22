"Doctor Fajardo, acépteme un café": Paloma Valencia

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, publicó un vídeo en el que invita al exgobernador y candidato Sergio Fajardo a hablar de unidad, de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Valencia dice que las problemáticas del país necesitan de gente preparada y con experiencia.

"Con tanto problema que tiene este país y hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo e inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted porque es el momento donde hay que pensar en el país", dijo Valencia.

Es importante recordar que la declaración de la senadora del Centro Democrático se da tras los resultados de la encuesta Invamer, donde Iván Cepeda obtiene un 44.6% en la favorabilidad de voto; Abelardo de la Espriella, 31.6% y Paloma Valencia un 14%.



"Esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad, doctor Sergio, acépteme un café", dijo la candidata Valencia.