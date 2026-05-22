Paloma Valencia baja en la encuesta Invamer: los motivos de su desplome electoral

La más reciente encuesta Invamer, realizada para Noticias Caracol y Blu Radio a nueve días de las elecciones presidenciales, reveló un cambio drástico en el panorama político colombiano. El dato más sorpresivo es el descenso de Paloma Valencia, quien cayó casi seis puntos porcentuales, pasando del 19.8 % en abril al 14 % en mayo, quedando en el tercer lugar de la contienda.



Encuesta Invamer de mayo

El estudio estadístico, que incluyó 3.800 encuestas presenciales en 152 municipios y cuenta con un margen de error máximo del 3 %, encendió las alarmas en la campaña de la candidata del Centro Democrático. Los panelistas de Mañanas Blu y los datos del propio encuestador atribuyen este desplome a una serie de factores estratégicos y de coyuntura electoral.

La primera razón es la pérdida de su base ideológica. Según Martín Orozco, gerente de Invamer, el candidato Abelardo de la Espriella, quien creció 10 puntos y se consolidó en el segundo lugar con un 31.6%, "se apropió más de la derecha". Los números indican que casi seis de cada diez personas que se autoidentifican con esa postura política respaldan ahora a De la Espriella, restándole fuerza a Valencia.

“La caída de Paloma acercándose al centro pudo haber perdido el caudal del uribismo radical”, analizó Aurelio Suárez durante el debate radial.



Intención de voto elecciones presidenciales Colombia

El segundo factor clave radica en la contradicción de su mensaje frente a un electorado altamente polarizado. El eslogan de la campaña de Paloma Valencia estaba enfocado en "sumar"; sin embargo, la encuesta demostró que el país prefiere las opciones extremas. Al indagar sobre la cualidad deseada en el próximo presidente, la opción de "unir al país" quedó en el último lugar con apenas el 6,5 %, siendo superada ampliamente por peticiones de honestidad, bienestar y liderazgo firme contra la inseguridad.

Finalmente, los analistas señalaron un error en la delimitación de su electorado y el peso de las alianzas tradicionales. El analista Héctor Riveros argumentó que "el error de Paloma fue haber creído que la oposición a Petro era el uribismo, y resulta que no eran conjuntos iguales". Además, se apuntó que el "antiuribismo" sigue vigente y que el respaldo de las maquinarias de los partidos tradicionales terminó convirtiéndose en un pasivo que estancó su candidatura frente a discursos más radicales y de corte antisistema.

