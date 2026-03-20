Dos campañas cambiaron fórmula vicepresidencial y quedaron 14 candidatos inscritos

La Registraduría Nacional aseguró que, tras el cierre del periodo de modificaciones para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, dos campañas cambiaron sus fórmulas vicepresidenciales y quedó definido un total de 14 candidatos inscritos.

Uno de ellos fue el candidato Óscar Mauricio Lizcano, quien estará acompañado de Pedro Luis de la Torre Márquez en reemplazo de Adriana María Ramírez Martínez, en el caso de la coalición F.A.M.I.L.I.A.

Asimismo, el candidato Gustavo Matamoros Camacho, avalado por el Partido Ecologista Colombiano, sustituyó a Robinson Alonso Giraldo Mira por Mila María Paz Campaz como fórmula vicepresidencial.

Estas modificaciones se realizaron tras las renuncias presentadas por quienes inicialmente habían sido inscritos como candidatos a la Vicepresidencia de la República.



Además, la Registraduría anunció que el próximo 25 de marzo, en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, a las 11:00 de la mañana, se realizará el sorteo para definir la posición de los candidatos en la tarjeta electoral, cada uno con su respectiva fórmula vicepresidencial, lo que sería un paso clave en la organización de los comicios.



Estos son los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales: