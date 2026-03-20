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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Dos campañas cambiaron fórmula vicepresidencial y quedaron 14 candidatos inscritos

Dos campañas cambiaron fórmula vicepresidencial y quedaron 14 candidatos inscritos

Estas modificaciones se realizaron tras las renuncias presentadas por quienes inicialmente habían sido inscritos como candidatos a la Vicepresidencia de la República.

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