"El gran error fue creer que los del centro teníamos posibilidad": Mauricio Lizcano sobre elecciones

A pocos días de las elecciones presidenciales, el candidato Mauricio Lizcano, abogado y exministro de Comunicaciones, ofreció un balance de lo que ha sido su carrera por la Casa de Nariño en una entrevista con Mañanas Blu.

Lizcano, quien se define como un representante de una nueva generación que no creció en los extremos de izquierda o derecha, realizó una profunda autocrítica sobre el papel de las posturas moderadas en el actual panorama político del país.

El fracaso de la apuesta por el centro

Lizcano reconoció las dificultades que enfrentaron las propuestas que intentaron alejarse de la polarización dominante entre figuras como Paloma y Cepeda.



Al ser consultado sobre su cercanía ideológica con otros sectores, el candidato fue enfático en señalar el momento crítico que atraviesan las posturas intermedias. "El centro en esta campaña todos perdimos. Yo creo que el gran error fue, digamos, creer que el centro podía tener posibilidades de ganar", sentenció el aspirante presidencial.

Mauricio Lizcano - candidato presidencial Foto: Blu Radio

Lizcano comparó su situación con la de otros candidatos de trayectoria, señalando que si figuras con mayor reconocimiento han tenido dificultades, el escenario es aún más complejo para nuevas propuestas. "Nos pasó a todos los candidatos que estamos en el centro. Yo le aposté una propuesta de centro, además porque yo me siento de centro, soy de centro", afirmó, destacando que su campaña fue "contracíclica" y "contra las probabilidades".

Crítica al "voto útil" y la falta de propuestas

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Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el análisis sobre la dinámica del electorado y la ausencia de debates profundos. Según Lizcano, la campaña se ha centrado en el odio y en la estrategia de ganar al adversario más que en la confrontación de ideas o la revisión de hojas de vida.

"Un voto útil hace gobiernos inútiles, porque a la gente la están llevando es a votar contra alguien, a dar el voto por el que cree que va a ganar", explicó el candidato.

Para Lizcano, esta mentalidad de "voto útil" es peligrosa para la democracia porque genera gobernantes que se sienten infalibles y que ignoran la diversidad de propuestas. "Ese que va a ganar con ese voto útil va a creer que todos los colombianos lo están apoyando como focas, que aquí no hay diversidad", advirtió, insistiendo en que es necesario votar por otras opciones para que los gobernantes tengan "pesos y contrapesos".

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Escuche aquí la entrevista: