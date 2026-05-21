En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Crisis Colombia - Bolivia
Yulixa Toloza
Tensión Cepeda - Uribe
Mundial Fifa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “El otro candidato es un fiestero de Miami”: Luis Almagro anuncia apoyo a Paloma Valencia

“El otro candidato es un fiestero de Miami”: Luis Almagro anuncia apoyo a Paloma Valencia

Luis Almagro fue secretario general de la OEA y canciller de Uruguay.

Luis Almagro anuncia apoyo a Paloma Valencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 21 de may, 2026

El exsecretario general de la OEA y excanciller de Uruguay, Luis Almagro, anunció este jueves su apoyo a la candidatura de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Vea también:

Paloma Valencia en Neiva.
Nación

“No pose de víctima, asuma responsabilidades”: Paloma Valencia a Cepeda por tensión en Llanogrande

Almagro, al referirse al proceso electoral en Colombia, dijo que es “imperfecto” por el control territorial de algunos grupos armados.

“La falta de control territorial en el país por parte del Estado hace que las elecciones sean imperfectas. La imposibilidad del Estado de actuar sobre cada centímetro cuadrado del territorio nacional hace que el alcance de las instituciones sea absolutamente limitado”, dijo Almagro.

El exsecretario de la OEA también se refirió a los otros candidatos que hay en estas elecciones.

Paloma Valencia es la mejor candidata, es la persona con más fortaleza, la persona que puede llevar dignidad a un gobierno. La dignidad de estar en un partido regado con la sangre de Miguel Uribe. Muy distinto al otro candidato que más bien se presenta con mucha frivolidad y con características prácticamente de fiestero de Miami, pero yo creo que ustedes ya probaron un fiestero de Miami”, agregó Almagro.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Luis Almagro

Paloma Valencia

Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad