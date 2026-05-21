“El otro candidato es un fiestero de Miami”: Luis Almagro anuncia apoyo a Paloma Valencia

El exsecretario general de la OEA y excanciller de Uruguay, Luis Almagro, anunció este jueves su apoyo a la candidatura de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Almagro, al referirse al proceso electoral en Colombia, dijo que es “imperfecto” por el control territorial de algunos grupos armados.

“La falta de control territorial en el país por parte del Estado hace que las elecciones sean imperfectas. La imposibilidad del Estado de actuar sobre cada centímetro cuadrado del territorio nacional hace que el alcance de las instituciones sea absolutamente limitado”, dijo Almagro.

El exsecretario de la OEA también se refirió a los otros candidatos que hay en estas elecciones.



“Paloma Valencia es la mejor candidata, es la persona con más fortaleza, la persona que puede llevar dignidad a un gobierno. La dignidad de estar en un partido regado con la sangre de Miguel Uribe. Muy distinto al otro candidato que más bien se presenta con mucha frivolidad y con características prácticamente de fiestero de Miami, pero yo creo que ustedes ya probaron un fiestero de Miami”, agregó Almagro.